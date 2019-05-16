В Петербурге восстановлена концертная площадка, на которой выступали Павлова и Шаляпин

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая. /ТАСС/. Камерный концертный зал в историческом здании Екатерининского собрания в Санкт-Петербурге, в котором в начале ХХ века выступали балерина Анна Павлова и певец Федор Шаляпин, восстановлен спустя 100 лет. В открытии зала на канале Грибоедова, который будет новой площадкой учреждения "Петербург-концерт", в четверг принял участие врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, сообщили в пресс-службе городской администрации.

"Сегодня восстановлена историческая справедливость. Мы открываем зал, где царит истинный петербургский дух", - цитирует пресс-служба Беглова. Он отметил, что в этом здании планируется открыть еще один зал на 1 тыс. человек.

По данным пресс-службы Смольного, "Петербург-концерт" сделал косметический ремонт в помещениях и создал полноценный театрально-концертный зал на 200 зрителей. Малый зал примет первых зрителей 18 мая в рамках международной акции "Ночь музеев".

Здание было построено в 1906 году для Санкт-Петербургского Первого общественного (Екатерининского) собрания. В нем был открыт театральный зал на 700 мест, который принимал гостей в начале ХХ века. Артисты Сергея Дягилева репетировали в нем свои первые "Русские сезоны", там выступали Анна Павлова, Федор Шаляпин. Некоторое время в "Екатерининском собрании" располагался театр "Кривое зеркало". После 1917 года театр закрылся, здание занимали различные учреждения.