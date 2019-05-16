Власти Северной Осетии намерены погасить долги киностудии и возродить кинопроизводство

В четверг на медиафоруме Общероссийского народного фронта в Сочи президент России Владимир Путин в ответ на просьбу журналиста пообещал разобраться с возможностью восстановления Северо-Кавказской студии кинохроники. На форуме главе государства рассказали, что студия находится в плачевном состоянии, хотя в регионе много молодежи, которая хотела бы заниматься документальным кино.

ВЛАДИКАВКАЗ, 16 мая . /ТАСС/. Власти Северной Осетии готовы погасить 6 млн рублей долгов Северо-Кавказской студии кинохроники, а затем намерены возродить кинопроизводство в регионе. Об этом ТАСС сообщил глава республики Вячеслав Битаров.

"Сегодня у Северной Осетии есть все шансы для того, чтобы возродить на территории республики кинопроизводство, есть стремление развивать документальное кино, поэтому мы продолжаем активно заниматься этим вопросом. Безусловно, если удастся достичь поставленных целей, у деятелей культуры появится стимул для реализации масштабных проектов. Кроме того, регион готов взять на себя ответственность в погашении долгов, которые составляют более 6 млн рублей", - сказал Битаров.

Он отметил, что несколько лет назад студия оказалась под угрозой банкротства в связи с многочисленными долгами. Однако, в 2017 году руководство республики обратилось к Владимиру Путину с просьбой передать киностудию в собственность Северной Осетии.

"Глава государства обещал уделить этой проблеме особое внимание, подчеркнув, что вопросы, связанные с развитием и поддержкой документального кино, находятся в приоритете руководства страны. Северная Осетия будет благодарна, если с помощью данной площадки решится актуальный вопрос о передаче этого объекта в ведение республики", - отметил глава республики.

Северо-Кавказская студия кинохроники была создана в 1946 году и за время своей работы выпустила свыше 500 документальных, учебных и научно-популярных фильмов. На ее базе регулярно выходил киножурнал "Северный Кавказ", который показывали во многих кинотеатрах страны перед трансляцией основной ленты.