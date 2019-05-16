Сергей Лазарев выступил во втором полуфинале "Евровидения - 2019"

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 мая. /ТАСС/. Сергей Лазарев, представляющий Россию на международном конкурсе "Евровидение", в четверг выступил во втором полуфинале смотра. Концерт проходит на сцене Выставочного центра в Тель-Авиве и транслируется в прямом телеэфире в 41 стране - участнице конкурса, передает корреспондент ТАСС.

Певец исполнил композицию Scream ("Крик") в окружении восьми цифровых экранов с его изображением, что создало эффект двойников. Также представление сопровождали проекции молний и имитация дождя.

Во время репетиций Лазарев сообщал о сложностях в подготовке номера. Так, технической команде пришлось потрудиться для отладки всех систем и организации правильной телевизионной съемки. В ходе выступления видимых зрителю проблем не возникло.

Продюсером выступления Лазарева на "Евровидении" стал народный артист России Филипп Киркоров, который также является соавтором песни Scream вместе с Димитрисом Контопулосом (Греция) и Шарон Вон (США).

Лазарев вышел на сцену под номером 13. Порядок выступлений назначают продюсеры шоу. До него выступили представители Армении, Ирландии, Молдавии, Швейцарии, Латвии, Румынии, Дании, Швеции, Австрии, Хорватии, Мальты и Литвы. В концерте также примут участие конкурсанты из Албании, Норвегии, Нидерландов, Северной Македонии и Азербайджана.

В финал пройдут только 10 участников, набравших наибольший балл по итогам голосования профессионального жюри и зрителей в странах - участницах полуфинала, а также в Великобритании, Германии и Италии. Судьи уже дали свои оценки по итогам генеральной репетиции накануне шоу, однако результат держится в секрете до телеголосования поклонников после концерта.