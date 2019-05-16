На Каннском кинофестивале прошла премьера фильма Кантемира Балагова

КАНН, 167 мая. /ТАСС/. Судьбы женщин после окончания Великой Отечественной войны находятся в центре нового фильма российского режиссера Кантемира Балагова "Дылда". В четверг вечером премьера картины была встречена овациями на 72-м международном Каннском кинофестивале, где она была показана в конкурсной программе авторского кино "Особый взгляд".

О том, как устроены мировые киносмотры и как на них можно отдохнуть (на самом деле нет)

Как выжить на Каннском фестивале. Блог корреспондента ТАСС Томы Ходовой О том, как устроены мировые киносмотры и как на них можно отдохнуть (на самом деле нет)

"Мне хотелось, чтобы зрители увидели женские судьбы после Великой Отечественной войны, - сказал Кантемир Балагов в интервью ТАСС. - Наш фильм - это рассказ о том, насколько женщинам, которые по природе должны давать жизнь, было тяжело вернуться после окончания войны в мирное русло".

Главная тема

Балагов, снимавший картину в современном Санкт-Петербурге, сказал, что не испытал трудностей с воссозданием атмосферы первых послевоенных лет. "Даже сейчас в мирную эпоху еще чувствуются отголоски блокады, - сказал он. - Мне кажется, это осталось в зданиях, улицах, воздухе. Нам, конечно, приходилось бороться на съемках с приметами современности, но атмосфера - осталась".

Режиссер считает исключительно важной тему военных лет. "Насколько я знаю, в нашей семье в кругу родственников никто не погиб, но обращение в своем творчестве к этой эпохе - это моя гражданская, человеческая позиция", - сказал он. По его словам, народной артист России, режиссер Александр Сокуров, бывший его наставником в качестве руководителя творческой мастерской в Кабардино-Балкарском университете в Нальчике, "привил любовь к литературе". Среди произведений о войне автор картины выделил книгу лауреата Нобелевской премии Светланы Алексиевич "У войны не женское лицо".

Команда единомышленников

"Я прочитал книгу Алексиевич, загорелся и постепенно начал над этим работать", - отметил Балагов. Продюсером картины стал известный режиссер и сценарист Александр Роднянский. "С Роднянским работать прекрасно, - подчеркнул он. - Меня многие пугали, что продюсер поработит мою волю, будет на меня давить, но ничего этого не было. Напротив, полная творческая свобода, все замечания высказывались только как предложения. Абсолютное доверие и поддержка".

Не было у режиссера проблем и с выбором актрис на роли героинь, вернувшихся с фронта в послевоенный Ленинград. В главных ролях снимались Василиса Перелыгина и Алена Кучкова. "Удивительный случай, - признался он. - Они пришли вместе в первый же день, и я понял, что это они, хотя и не доверял этому чувству до последнего. Произошло настоящее чудо".

На мужские роли постановщик избрал как профессиональных, так и непрофессиональных актеров. "Я думаю, что актерское образование не главное. Главное - личность", - пояснил он свой подход к кастингу.

Контекст фестиваля

В Каннском фестивале 27-летний Балагов участвует уже второй раз. В 2017 году за свою первую картину "Теснота" он получил премию Международной федерации кинопрессы. "Канн - это огромная площадка для дальнейшей жизни фильма, сильнейший импульс, - заметил он. - Это возможность быть увиденным, заявленным на международном фестивале".

Молодой российский мастер разделяет и поддерживает верность фестиваля на Лазурном берегу традициям киноискусства. "Каждый раз, когда приезжаю, я понимаю, что это священное место для кинематографа, как бы его ни критиковали в последнее время, - заметил он. - Что-то здесь есть в воздухе волшебное. Когда люди 24 часа говорят о кино, происходит сплочение, да и фильм на фестивале производит другое впечатление, поскольку все происходит в контексте".

По словам Балагова, "это, прежде всего, фестиваль авторского кино, но здесь есть и фильмы других жанров". "Мне кажется, что это правильно, кино должно быть разным", - заметил он.

Новые планы

Отвечая на вопрос о новых планах, режиссер сообщил, что у него "есть три проекта". "Мне хотелось был снять историю о Кавказе, но обязательно современную", - отметил он. Другой проект - постановка мультипликации. "Я не работал в анимации, но мне это интересно", - признался он. "В третьем проекте мне хочется обратиться к теме Беслана. Очень хотел бы сделать такую картину", - признался он.

Сначала, однако, после возвращения из Франции Кантемир Балагов представит свою картину "Дылда" на открытом фестивале российского кино "Кинотавр", который пройдет в Сочи 9-16 июня. В российский кинопрокат фильм выйдет 20 июня.