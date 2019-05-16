"Геликон-опера" представит новое прочтение последней оперы Чайковского "Иоланта"

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Премьера последнего крупного творения Петра Чайковского для сцены - оперы "Иоланта" - состоится в пятницу в московском театре "Геликон-опера". Кроме того, представления будут даваться в субботу и воскресенье, а также с 21 по 23 мая.

Режиссер-постановщик Сергей Новиков пообещал представить собственную и весьма нестандартную интерпретацию, которая отличается от множества предшествующих - "статичных", на его взгляд, - постановок. Отвечая на вопрос корр. ТАСС, почему он обратился к последней опере Чайковского, Новиков сказал: "Во-первых, это вещь со счастливым концом. Она очень добрая, для детей в том числе, хотя у нас здесь и стоит значок возрастного ценза".

"Считаю, что можно вполне детей приводить, потому что они здесь увидят для себя много интересного и полезного. Во-вторых, меня привлекает в "Иоланте" сама музыка. Эта опера полна хитов. Очень много музыки из нее мы слышим вокруг себя постоянно, хотя и не всегда осознаем это. Ну и, наверное, возможность предложить новое прочтение, потому что "Иоланта" часто ставится очень статично", - рассказал режиссер.

Новиков, который также занимает пост начальника Управления президента России по общественным проектам, переместил действие "Иоланты" из Средних веков в наши дни - мир гаджетов и цифровых технологий. В ряде сцен праздная публика в курортных нарядах занята тем, что делает бесконечные селфи. Тем не менее, как заверили уже посмотревшие "прогон" спектакля критики, при всем ее модернистском прочтении опера не потеряла основных смыслов, заложенных почти 130 лет назад.

Участники постановки, представляя свое детище журналистам, выразили уверенность в том, что постановка будет тепло принята публикой. Художественный руководитель "Геликон-оперы" Дмитрий Бертман, для которого "Иоланта" в свое время стала первой поставленной оперой, выразил восхищение Новиковым. Тот, по словам Бертмана, обладает поистине уникальными познаниями в части оперного искусства, причем некоторые оперы проштудировал досконально, "зная каждую ноту и каждое слово". А музыкальный руководитель и дирижер-постановщик Евгений Бражник, который семь лет назад ставил "Иоланту" с Бертманом, заверил, что за новую постановку стыдно не будет.