Вахтанговский "Евгений Онегин" с первого взгляда покорил Пекин

ПЕКИН, 17 мая. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова в четверг впервые показал в Пекине знаменитый спектакль "Евгений Онегин" по одноименному роману в стихах Александра Пушкина в постановке своего художественного руководителя Римаса Туминаса, который сразу покорил зрителей китайской столицы. Постановка была сыграна в Национальном центре исполнительских искусств, где сорвала шквал аплодисментов и завершилась коллективным фото со зрителями, передает корреспондент ТАСС.

К началу спектакля, объявленному на 19:30 по местному времени (14:30 мск), рассчитанный на две тысячи мест зал был заполнен до отказа. Публика была вся внимание, настроившись на серьезное действо. Каково же было удивление, когда китайские зрители бурно реагировали на ироничные замечания героев "Евгения Онегина", подчас опережая титры, сопровождавшие постановку на двух языках - китайском и английском. Исполнителями ролей выступили Алексей Гуськов, Леонид Бичевин, Ольга Лерман, Артур Иванов, Людмила Максакова, Ирина Купченко, Юрий Шлыков, Мария Волкова, Наталья Винокурова, Николай Романовский и другие артисты.

Спектакль, продолжавшийся три часа, прошел на одном дыхании и завершился десятиминутной овацией и коллективным фото. В Китае это делается так: на финальных поклонах на сцену выходит фотограф, он просит артистов повернуться спиной к залу, сам же стоит на заднике декорации наготове с камерой, по общему сигналу зрители поднимают светящиеся гаджеты, и фотограф делает снимок. На нем отлично видна вся труппа на фоне почти двух тысяч огоньков.

Впечатления зрителей

Успех спектакля был фантастическим. "Да здравствует великое русское искусство", - кричал из зала хорошо поставленным голосом молодой китаец. Как выяснилось, он окончил аспирантуру в Московском государственном университете и теперь преподает русскую историю в вузах КНР.

"Спасибо большое", - благодарила по-русски еще одна молодая китаянка по имени Флора. В беседе с корреспондентом ТАСС она пояснила, что является преподавателем русского языка в Пекине.

Своим мнением поделился с ТАСС и присутствовавший на спектакле советник - посланник посольства РФ в КНР Иван Желоховцев. "Огромное впечатление произвел спектакль, который сыграл в Пекине прославленный коллектив Вахтанговского театра. "Евгений Онегин" принят на ура китайской публикой", - констатировал дипломат.

Он отметил, что "китайская публика достаточно специфична, у нее свои привычки, свои культурные особенности, но этот спектакль зрители слушали и смотрели на едином дыхании". "По-моему, все были в восторге, по крайней мере, те, кто сидел рядом со мной, а что говорить о тех людях, которые погружены в русскую культуру, для них это просто праздник, для нас всех это праздник, это действительно большое событие в культурной жизни двух наших стран", - сказал собеседник агентства, выразив надежду на то, что "сотрудничество с Китаем будет продолжаться". "Ну, и мы всегда ждем наших друзей из Вахтанговского театра здесь, в Пекине", - заключил дипломат.

По окончании спектакля зрители долго не расходились. Они выстроились в очередь, чтобы получить автографы у российских актеров.

Китайский фан-клуб вахтанговцев

Как рассказал корреспонденту ТАСС директор театра Кирилл Крок, гастроли вахтанговского "Евгения Онегина" начались в Китае 2 мая. Они открылись в Гуанчжоу (южная провинция Гуандун), где спектакль сыграли трижды в зале, рассчитанном на две тысячи мест. "Три полных зала, три аншлага, люди стоя аплодировали, а в первый день они вообще устроили какую-то сумасшедшую овацию и, как сказали артисты, их сносило на сцене от аплодисментов", - поделился Крок.

Затем четыре дня - с 9 по 12 мая - был Шанхай, продолжил он. Культурный арт-центр (Shanghai Culture Square), также вмещающий две тысячи зрителей. И снова сумасшедший аншлаг. "В Шанхае после первого же спектакля зрители создали фан-клуб "Евгений Онегин", ждали на выходе после спектакля артистов", - рассказал Крок.

Он пояснил, что именно в Шанхае вахтанговцы узнали о новой практике коллективного фото со зрителями. Теперь эта картина наблюдается и в Пекине, где пройдет заключительный блок показа спектакля "Евгений Онегин", который завершится 19 мая.