Сергей Лазарев выступит в финале "Евровидения" под номером пять

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 мая. /ТАСС/. Сергей Лазарев, представляющий Россию на международном конкурсе "Евровидение-2019", выступит в финале в субботу под пятым номером. Об этом сообщается в пятницу на сайте конкурса.

Очередность выступлений участников определяют продюсеры шоу. "Порядок выступлений назначается таким образом, чтобы каждое выступление имело возможность выделиться. Принимая решение, продюсеры смотрят на жанр музыки, исполняется ли песня сольным артистом или группой, использование реквизита, темп композиции и различные другие аспекты представления", - пояснили организаторы.

Откроет концерт выступление представительницы Мальты. Далее на сцену выйдут музыканты из Албании, Чехии, Германии. После России выступят участники от Дании, Сан-Марино, Северной Македонии, Швеции, Словении, Кипра, Нидерландов и Греции. Во второй части концерта на сцену выйдут конкурсанты из Израиля, Норвегии, Великобритании, Исландии, Эстонии, Белоруссии, Азербайджана, Франции, Италии, Сербии, Швейцарии и Австралии. Последним, 26-м номером, следует Испания.

Финал "Евровидения" пройдет на сцене Выставочного центра Тель-Авива.