Фестиваль "Голос кочевников" соберет в Бурятии музыкальные коллективы из семи стран

УЛАН-УДЭ, 17 мая. /ТАСС/. Музыканты из семи стран станут участниками XI фестиваля "Голос кочевников" в Бурятии, он пройдет с 12 по 14 июля в туристском комплексе "Степной кочевник", сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе Бурятской государственной филармонии.

"Впервые фестиваль "Голос кочевников" продлится не два, а три дня. Выступить на Open Air съедутся около 30 групп, это музыканты из Китая, Индии, Грузии, Южной Кореи, Казахстана, Монголии, Россию представят, в том числе, фолк-рок-группа "Мельница" и Найк Борзов", - сообщили в пресс-службе.

Традиционно фестиваль пройдет в местности Ацагат, в степи, в 50 км от города Улан-Удэ, под открытым небом. Территория туристского комплекса "Степной кочевник" на несколько дней превратится в палаточный городок, в котором музыку разных жанров можно будет слушать практически круглосуточно.

"Подготовлен разнообразный line up (состав исполнителей - прим. ТАСС), в нем найдут что-то свое и поклонники узких музыкальных жанров, и почитатели аутентичной музыки народов мира, и любители открывать для себя новые стили, и, конечно, ценители world music", - отметили организаторы. - Так же, как и в прошлом году, будет работать малая музыкальная сцена, на которой выступят молодые улан-удэнские музыканты".

На большую сцену в разные дни фестиваля выйдут Animal Divers (Южная Корея), Second Hand Rose (Китай), "Алтын Туу" (Алтай), Inga Ingrid (Бурятия), Shara (Грузия), LudiStelo (Корея), Turan (Казахстан), "UulUs/Уул-Ус/band" (Монголия), "Sрщтщ" (Иркутск), "Сезон Doждей" (Бурятия) и другие музыкальные группы. Во время фестиваля на территории палаточного городка для гостей будут работать спортивные площадки, ярмарки сувениров и одежды - свои работы представят мастера из Улан-Удэ, Иркутска и других городов. Народные коллективы представят анимационно-развлекательные программы. Будет организована и зона питания, где можно будет попробовать блюда бурятской национальной кухни.

"Голос кочевников" проводится в Бурятии с 2009 года. В разное время он собирал исполнителей различных жанров из Китая, Монголии, Украины, Венгрии, Норвегии, США, Японии, Бельгии, Бразилии, Зимбабве, Нигера, Франции и разных регионов России. В 2018 году фестиваль под открытым небом посетили более 8 тыс. человек.