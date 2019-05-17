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СМИ: Роберт Паттинсон может сыграть Бэтмена

По информации Variety, сейчас идут переговоры, подготовка к съемкам фильма начнется летом
Роберт Паттинсон Brian Ach/Invision/AP
Описание
Роберт Паттинсон
© Brian Ach/Invision/AP

Актер Роберт Паттинсон стал главным претендентом на роль Бэтмена в фильме Мэтта Ривза, выход которого в прокат запланирован на 25 июня 2021 года. Об этом сообщает Variety со ссылкой на источники.

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"Паттинсон - главный претендент [на роль Бэтмена]", - пишет издание. По информации Variety, сейчас ведутся переговоры, которые должны скоро завершиться. Таким образом, 32-летний Роберт Паттинсон может стать самым молодым исполнителем роли этого супергероя на большом экране.

Кинокомпания Warner Bros. пока не комментирует эту информацию.

Отмечается, что подготовка к съемкам фильма начнется летом. Сами съемки, вероятнее всего, стартуют в конце 2019 или в начале 2020 года.

Роберт Паттинсон известен по серии фильмов о вампирах "Сумерки". Также сыграл в картинах "Высшее общество", "Хорошее время", "Космополис" и многих других. В разные годы на большом экране роль Бэтмена исполнили Адам Уэст, Майкл Китон, Джордж Клуни, Вэл Килмер, Кристиан Бейл и Бэн Аффлек. 

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