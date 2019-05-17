Первая постоянная выставка мастеров церковного искусства откроется в Москве

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Первая постоянно действующая экспозиция "Собрание мастеров", объединяющая специалистов в области современного церковного искусства, начнет работу на базе Гильдии храмоздателей, сообщила в пятницу пресс-служба гильдии.

"Специалистам разных направлений церковного искусства, архитекторам, иконописцам, резчикам необходимо творчески взаимодействовать друг с другом при создании храма - только так сегодня можно выдержать стилистическое единство, чтобы храм воплотил в себе гармоничный синтез искусств. Несомненно, что такое совместное творчество повысит архитектурный и художественный уровень строительства и реставрации православных храмов", - приводятся в сообщении слова председателя художественного совета гильдии, епископа Троицкого Панкратия Жердева.

Организаторы представят посетителям весь спектр церковного искусства: архитектура и реставрация, мозаика, росписи и иконы, резьба по камню и дереву, облачения, шитье и драпировки, прикладное и ювелирное искусство, колокола и ладан. Постоянная экспозиция будет включать несколько полноценных мастерских, где гости смогут понаблюдать за работой мастеров в реальном времени. Также в рамках объединения "Собрание мастеров" предполагается проведение регулярных культурно-просветительских мероприятий, встреч, концертов, кинопоказов и лекций.

"Наша задача - собрать творческих людей, объединенных храмостроением и церковным искусством, с целью найти современный художественный язык, способный снять напряжение и противостояние в обществе, сделать появление нового храма радостным событием для жителей каждого города или села", - подчеркнул председатель правления Гильдии храмоздателей, член совета по архитектуре Союза архитекторов, заслуженный архитектор России Андрей Анисимов.

Торжественное открытие выставки состоится 23 мая. "В день открытия на экспозицию привезут для поклонения святые мощи Иоанна Крестителя, святого мученика Вонифатия, святителя Василия Великого, а также уникальные реликвии - мощи родителей Василия Великого - Василия Старшего и Эмилии", - добавили в пресс-службе.

Гильдия храмоздателей - профессиональная ассоциация, объединяющая специалистов и мастеров в области сакрального искусства, основанная в 2014 году с целью возрождения традиции храмоздания и обеспечения ее преемственности. В нее входят не только архитекторы, художники и другие мастера, но и священнослужители с архитектурным или художественным образованием, а также известные искусствоведы.