В Москве состоится спецпоказ фильма "Про рок"

В московском кинотеатре "Октябрь" состоится специальный показ документальной картины "Про рок". Режиссерская версия фильма Евгения Григорьева будет впервые показана 19 мая, сообщила продюсер картины Анна Селянина.

Фильм, который вышел в прокат в 2017 году, рассказывает о творческом пути троих музыкантов на протяжении пяти лет. В картине снялись Владимир Шахрин, Сергей Бобунец и Андрей Котов. "Про рок" номинировали на кинопремии "Ника", "Золотой Орел", "Белый Слон", фильм также получил Гран-при кинофестиваля "Движение" и спецприз Rusdocfilmfest-3 в Нью-Йорке.

После показа в "Октябре" состоится дискуссия с участием Евгения Григорьева и музыканта, основателя группы "Мегаполис" Олега Нестерова. "Я не снимался в фильме и был впечатлен, когда его посмотрел. Те пару десятилетий, которые я провел в студии и на сцене, помогая другим музыкантам, эти десятилетия уложились всего в два часа фильма", - пояснил Нестеров.

Григорьев и Нестеров расскажут о том, где искать вдохновение и как устроен творческий процесс. Затем зрители смогут задать вопросы гостям показа.