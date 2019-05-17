{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Группа Rammstein выпустила первый за 10 лет альбом

В него вошли 11 композиций
Группа Rammstein EPA/CARSTEN REHDER
Описание
Группа Rammstein
© EPA/CARSTEN REHDER

Rammstein выпустила первый за 10 лет альбом, название которого совпадает с названием рок-группы. Об этом сообщается в Instagram музыкантов.

Отмечается, что это седьмой студийный альбом Rammstein. Пластинку, в которую вошли 11 композиций, можно послушать в Apple Music, Spotify и "Яндекс.Музыке".

Рок-группа Rammstein образована в 1994 году вокалистом Тиллем Линдеманном и причисляет свое творчество к жанру индастриал-метала. За свою карьеру группа продала более 35 млн копий своих альбомов. Мировую известность коллективу принесли такие хиты, как Mutter, Ich will и Feuer Frei.

Теги
Германия
Найти потерянную икону в ходе сверки фондов Исторического музея не удалось
Директор музея Алексей Левыкин отметил, что надежды найти икону "Богоматерь Смоленская Шуйская" еще есть
Читать полностью