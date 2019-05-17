Группа Rammstein выпустила первый за 10 лет альбом

Rammstein выпустила первый за 10 лет альбом, название которого совпадает с названием рок-группы. Об этом сообщается в Instagram музыкантов.

Отмечается, что это седьмой студийный альбом Rammstein. Пластинку, в которую вошли 11 композиций, можно послушать в Apple Music, Spotify и "Яндекс.Музыке".

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/7524923'>RAMMSTEIN</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/13002'>Rammstein</a> на Яндекс.Музыке