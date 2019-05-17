Группа Rammstein выпустила первый за 10 лет альбом

Rammstein выпустила первый за 10 лет альбом, название которого совпадает с названием рок-группы. Об этом сообщается в Instagram музыкантов.
Отмечается, что это седьмой студийный альбом Rammstein. Пластинку, в которую вошли 11 композиций, можно послушать в Apple Music, Spotify и "Яндекс.Музыке".
Рок-группа Rammstein образована в 1994 году вокалистом Тиллем Линдеманном и причисляет свое творчество к жанру индастриал-метала. За свою карьеру группа продала более 35 млн копий своих альбомов. Мировую известность коллективу принесли такие хиты, как Mutter, Ich will и Feuer Frei.