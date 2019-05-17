Венская опера в честь 150-летия проведет трансляцию своих постановок в парке "Зарядье"

ВЕНА, 17 мая. /ТАСС/. Венская государственная опера организует с 23 по 25 мая в рамках празднования своего 150-летия трансляцию представлений из собственного репертуара в парке "Зарядье" в Москве. Об этом сообщили в пятницу в самой опере.

Торжественные показы в России под названием "Подарок от Вены" будут организованы под открытым небом и доступны для всех желающих. Для просмотра будет построена масштабная декорация с экраном, которая воссоздаст фасад известного во всем мире здания Венской оперы. В программу трансляций включены четыре постановки, две из которых будут показаны в прямом эфире из Вены, отметил в пресс-службе оперы.

Первой в записи будет показана постановка "Лебединое озеро" 23 мая, 24 мая пройдет прямая трансляция оперы "Андре Шенье" Умберто Джордано, 25 мая будет продемонстрирована запись балета "Щелкунчик", а затем - прямая трансляция оперы "Женщина без тени" Рихарда Штрауса.

Всемирно известный оперный театр Австрии 25 мая 2019 года будет отмечать свое 150-летие. Торжественное открытие здания Венской оперы состоялось 25 мая 1869 года. В рамках празднования юбилея в Австрии и по всему миру с 18 по 26 мая будут проходить выставки о знаменитом театре, а 26 мая будет организован большой концерт под открытым небом перед стенами оперы в Вене.