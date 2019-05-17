Реставрацию памятника Минину и Пожарскому проведут без перемещения монумента

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Разработка проекта реставрации памятника Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому находится на этапе завершения. Экспертный совет музея принял решение реставрировать монумент на территории Покровского собора, где он и находится, сообщил в пятницу на пресс-конференции о планах Государственного Исторического музея его директор Алексей Левыкин.

"Сейчас проектная документация [по реставрации памятника], которая была разработана, находится на стадии своего завершения. Сейчас она на стадии согласования в первую очередь с позиции разработки, экспертизы и согласования организации тех работ, которые будут происходить на площадке Покровского собора. То есть реставрацию памятника планируется проводить именно на территории Покровского собора, а не перемещать его в какое-то другое место", - сказал он.

По словам директора, планируется, что реставрационные работы займут около двух лет.

ГИМ объявил о сборе средств на реставрацию памятника 29 августа. Специалисты получили возможность детально исследовать памятник, сделав заключение, что его состояние вызывает серьезные опасения. Сообщалось, что для сохранения монумента необходима безотлагательная реставрация. В настоящее время из необходимых 46 млн рублей собрано около 15 млн.

Памятник Минину и Пожарскому - первый скульптурный монумент Москвы, установленный на Красной площади 200 лет назад в честь победы русских ополченцев над иностранными интервентами в 1612 году. Памятник создавался на народные пожертвования, и работа над ним продолжалась даже во время Отечественной войны 1812 года.