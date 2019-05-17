Директор Исторического музея недоволен его посещаемостью

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Показатели посещаемости Государственного исторического музея (ГИМ) находятся на низком уровне, такое мнение в пятницу на пресс-конференции о планах музея высказал его директор Алексей Левыкин.

"Сейчас, на наш взгляд, достаточно низкая динамика роста посещаемости музея, мы не удовлетворены теми показателями, которые у нас есть", - сказал Левыкин.

Директор музея считает, что увеличить посещаемость помогут мероприятия, запланированные к 2022 году, в котором ГИМ отмечает 150-летний юбилей. "План состоит из нескольких разделов. Первый посвящен экспозиционно-выставочной работе. Это целая программа, которую мы предполагаем провести при поддержке Министерства культуры, в первую очередь, в регионах нашей страны - ряд знаковых выставок и специальных выставочных программ, которые мы разрабатываем в нашем музее", - сказал он.

Левыкин отметил, что с июня 2019 года начнет работу одна из юбилейных выставок "Реликвии и шедевры исторического музея". Выставка посвящена купеческому портрету. После столицы проект отправится в тур по стране, первым пунктом которого станет Белгород. "Мы предполагаем в рамках этой региональной выставки показать такие знаковые проекты нашего музея, которые пользовались очень большой популярностью в Москве", - сказал он.

На пресс-конференции был также представлен новый логотип и фирменный стиль Исторического музея. "Наша цель была - создать простой, понятный даже неподготовленным посетителям графический язык и систему коммуникаций", - отметил разработчик фирменного стиля ГИМ Александр Чекмарев (ZOLOTOgroup).

По его словам, каждый филиал музейного комплекса получил свое колористическое решение. Цветом главного здания музея стал глубокий красный, Музея Отечественной войны 1812 года - зеленый, Покровского собора - голубой, Палат бояр Романовых - охристый.

О музее

Исторический музей - один из крупнейших музеев мира и самый большой в России. В его комплекс входят храм Василия Блаженного, музей "Палаты бояр Романовых" на Варварке, Музей Отечественной войны 1812 года и выставочный комплекс на площади Революции. Фонды музея хранят более 5 млн экспонатов. Ежегодно его посещают свыше 1,5 млн человек.