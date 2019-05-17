Осетинские мастера представили на форуме "Сообщество" изделия аланской и скифской культуры

ВЛАДИКАВКАЗ, 17 мая. /ТАСС/. Мастера народных художественных промыслов Северной Осетии представили изделия аланской и скифской культуры на форуме "Сообщество", который впервые прошел во Владикавказе. Об этом журналистам сообщила пресс-служба министерства промышленности и транспорта республики.

"В работе форума, который в эти дни проводит во Владикавказе Общественная палата Российской Федерации, приняли участие мастера народных художественных промыслов республики", - говорится в сообщении.

Мастер-художник национальных костюмов Изольда Гогичаева представила коллекцию исторических аланско-осетинских костюмов, также на выставке мастерская "Арион" представила оружие и ювелирные изделия скифо-сарматской культуры. Все работы выполняют вручную по древним образцам. Для этого мастера используют исторические документы и фотографии, а также экспонаты в музеях, найденные в ходе раскопок.

Вручную изготовлены и часы, которые представил Виталий Кцоев. Коллекция создана в осетинской стилистике со сценками из жизни, обычаев осетин, Нартского эпоса.

Как сообщалось, в марте 2018 года была создана ассоциация "Народные художественные промыслы РСО-Алания". В настоящее время идет работа по созданию Центра развития народных художественных промыслов.

"Планируется проведение регулярных выставочных мероприятий по различным направлениям, что позволит повысить узнаваемость изделий республиканских мастеров", - цитирует пресс-служба министра промышленности и транспорта республики Хайдарбека Бутова.

О форуме

Форум "Сообщество" - это открытая рабочая площадка для гражданских активистов, представителей НКО и просто неравнодушных людей, готовых заниматься социально направленной работой. Задача форума - выявить лучшие региональные и федеральные практики гражданской активности, объединить единомышленников, придать импульс развитию гражданского общества в регионах. Окружные форумы ОП РФ посвящены проблематике федерального уровня, рассмотренной через призму наработок конкретного региона.

По итогам форумной кампании будут подготовлены предложения для итогового форума, который состоится в конце года в Москве, а также тезисы для доклада ОП РФ о состоянии гражданского общества за текущий год.