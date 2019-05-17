Римас Туминас в новом сезоне прочитает с вахтанговцами роман Толстого "Война и мир"

ПЕКИН, 17 мая. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Художественный руководитель Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова, режиссер Римас Туминас намерен в новом сезоне обратиться к роману-эпопее Льва Толстого "Война и мир", чтение которого в вахтанговской труппе начнется уже в сентябре. Об этой задумке и других планах режиссер рассказал в пятницу в интервью корреспонденту ТАСС в Пекине, где с успехом проходят гастроли знаменитого спектакля вахтанговцев "Евгений Онегин" в его постановке.

Вахтанговцы открыли китайцам "Евгения Онегина"

"Я поставил пушкинский роман в стихах семь лет назад, - напомнил Туминас. - С тех пор спектакль не сходит с нашей афиши и объехал уже полмира, включая США, Италию, Францию, Великобританию и многие другие страны. Был наш "Онегин" и в Китае - в 2017 году мы показывали его на международном фестивале в городе Учжень. Успех спектакля был так велик, что Театр Вахтангова сразу получил предложение провести большие гастроли в нескольких городах Поднебесной, которые мы сейчас и осуществляем".

По словам худрука, гастроли начались 2 мая в Гуанчжоу (южная провинция Гуандун), где спектакль сыграли трижды в зале, рассчитанном на две тысячи мест. Затем четыре дня - с 9 по 11 мая - был Шанхай, Культурный арт-центр (Shanghai Culture Square), также вмещающий две тысячи зрителей. Заключительный блок показа "Евгения Онегина" с 16 мая проходит в Пекине, в двухтысячном National Centre for the Performing Arts, где и завершится 19 мая. "Повсюду спектаклю сопутствуют аншлаги и очень теплый прием зрителей", - без ложной скромности констатировал Туминас.

"Чтоб они хлопали, чтоб они так кричали, этого не бывает в Китае, если и бывает, то очень редко, это только на концерте звезд, и у нас это было", - заявил вахтанговский худрук. "Нам были выделены огромные залы, - продолжил он. - Это и коммерческая сторона, и мы ее одолели. Люди покупали билеты за большие деньги, в пересчете на рубли по 6-7-9 тысяч".

Но главное, по мнению Туминаса, заключалось в том, что вахтанговцы открыли китайцам "Евгения Онегина". "Как мне сказал профессор театрального института, лучший переводчик Пушкина в Китае, его соотечественники, наконец-то, начали понимать и перечитывать "Онегина", так что популярность романа очень возросла. Прежде им была известна опера "Евгений Онегин", но драму они не видели. Мы рады, что через этот жанр познакомили китайцев с "Евгением Онегиным", который они ринулись читать и распространять", - сказал вахтанговский худрук.

"Оказывается, я всю жизнь люблю Татьяну"

Режиссер с удовольствием рассказал, как родился замысел этого спектакля. "В школе мы все проходили Пушкина, и я, естественно, как и все мальчики, влюбился в Татьяну", - признался Туминас.

"Потом, прошло много лет, и как-то в театре я увидел девочку, актрису молодую, Ольгу Лерман, она играла в студенческом спектакле. И влюбился второй раз, потому что в ней увидел я Татьяну. "Вот она - моя любовь детства и юношества", - подумал я и взял актрису в Вахтанговский театр", - поделился Туминас.

"Вот ей я и поставил "Евгения Онегина", не было бы ее, я бы не ставил,- заявил режиссер. - Я, оказывается, всю жизнь Татьяну и любил. И по сей день люблю". Туминас сообщил, что Ольга Лерман играет Татьяну во всех спектаклях нынешнего китайского тура.

На вопрос о том, собирается ли он когда-нибудь снять "Онегина" с репертуара, Туминас ответил однозначно. "Конечно, когда-нибудь спектакль умрет. Но не дадим ему умирать. Мы снимем раньше, чем он умрет", - заверил худрук.

"Еще пару вводов, и снимем, - прогнозировал он. - Да, надо постоянно обновлять исполнительский состав, есть много молодых, энергичных, талантливых, которые могут. И есть, которые быстро устают, постарели в 33 года, им уже надоело. Но я говорю, что пройдет время, и вы будете вспоминать это как подарок судьбы, успейте оценить".

При этом Туминас настроен оптимистично. "Пока что мы цветем. Если у розы пропадает запах, надо ее срезать. Но еще пахнет", - сказал он, предложив вернуться к образу пушкинской Татьяны.

Китайский "Фауст" от Туминаса

Разложив целую серию фотографий молодых китаянок, Туминас признал, что, по его мнению, любая из них могла бы перевоплотиться в китайскую Татьяну. "Но я сейчас ищу героиню другого романа", - заметил режиссер.

Он сообщил, что затеял поставить на китайской сцене "Фауста" Гете. Кастинг на исполнение роли Маргариты уже состоялся. "Очень много Маргарит. А вот самые главные трудности с Мефистофелем и Фаустом", - посетовал режиссер.

Он рассказал, что ранее предложил этот проект вахтанговцам. "Театр промолчал, очень скромно очень культурно. Подумали, что это тяжело, скучно, длинно. Так что я попробую в Китае", - сказал Туминас.

"Сделаю это как буффонаду, трагикомедию, постараюсь показать, что это веселая пьеса", - поделился режиссер, проинформировав, что премьера спектакля намечена на 5-6 декабря.

Начнем читать "Войну и мир"

Что касается планов, связанных с Вахтанговским театром, то здесь худрук был осторожен.

"Ничего не обещаю, - предупредил он, - но осенью начну читать с труппой тексты "Войны и мира". "Именно тексты. Не драматургию, - уточнил Туминас. - Тексты, над которыми я уже полгода работаю".

По его словам, это "очень простая история". "Если войну убрать, то остается хорошая история, - размышлял вслух режиссер. - Может, какой-то француз станцует военный танец, потом русский исполнит военный танец. Вот тебе и война".

"Выйдет, не выйдет. Но надо начинать читать. Так же мы поступали и с "Евгением Онегиным". С нового сезона начнем читать Толстого", - пообещал режиссер.

Памяти Някрошюса

"Вот если говорить о конкретных планах, то самый ближайший проект - это постановка трагедии Софокла "Эдип в Колоне" для фестиваля в Помпее", - сообщил Туминас.

Он рассказал, что должен был ставить спектакль для этого фестиваля в 2020 году. А в 2019 году должен был выпустить свой проект выдающийся литовский режиссер Эймунтас Някрошюс, но он умер 20 ноября 2018 года. "Так что мой спектакль станет данью памяти этому гениальному художнику", - сказал Туминас.

Премьера "Эдипа в Колоне" состоится в Помпее 27-28-29 июня. Но прежде пройдут репетиции в театре Неаполя. Именно туда из Пекина и вылетел Римас Туминас в пятницу, не дождавшись окончания самых продолжительных за последние 20 лет гастролей Вахтанговского театра со своим знаменитым "Евгением Онегиным", которые завершатся в китайской столице 19 мая.