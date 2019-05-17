Оркестр филиала Мариинки дал концерт в районном дворце культуры Северной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 17 мая. /ТАСС/. Оркестр филиала Мариинского театра под управлением главного дирижера, заслуженного артиста Северной Осетии Заурбека Гугкаева дал концерт во дворце культуры города Ардон Ардонского района республики, сообщили ТАСС в пресс-службе филиала театра.

"Музыканты выступали для жителей Ардонского района, которые не всегда имеют возможность выехать во Владикавказ и в Концертный зал филиала, услышать живую симфоническую музыку. Концерт во Дворце культуры им. Николая Саламова открылся исполнением увертюры к знаменитой оперетте "Летучая мышь" Иоганна Штрауса, облетевшей сцены почти всех театров мира", - сказал собеседник агентства.

Завершился концерт исполнением двух сюит из оперы Жоржа Бизе "Кармен". В апреле этого года симфонический оркестр филиала Мариинского театра выступал с концертами во дворце культуры села Октябрьское.