Неаполитанский фарфор и оружие Первой мировой войны покажут в Ночь Музеев в Калининграде

КАЛИНИНГРАД, 17 мая. /ТАСС/. Уникальный неаполитанский фарфор и холодное оружие Первой мировой войны, конфискованные российскими таможенниками и переданные областному историко-художественному музею, покажут в Ночь музеев в Калининграде, сообщили журналистам в пресс-службе музея.

Всего управление Министерства культуры РФ по Северо-Западному федеральному округу (СЗФО) совместно с таможенниками в пятницу передало областному музею более 300 предметов XVIII-XX веков.

"Собрание Калининградского историко-художественного музея пополнилось коллекцией из 320 предметов, большинство из которых конфискованы таможенниками СЗФО во время попыток незадекларированного провоза через границу Российской Федерации и обращенных в доход государства решениями суда", - рассказала представитель пресс-службы Мария Теплышева, уточнив, что музею переданы старинные иконы, монеты XVIII-XX веков, уникальные антикварные тульские самовары, оружие, в том числе периода Первой мировой войны. В церемонии передачи культурных ценностей приняли участие и.о. руководителя управления Министерства культуры РФ по СЗФО Андрей Ермаков и представители Калининградской таможни.

"Украшением музейной коллекции станет, несомненно, статуэтка "Девушка-цветочница" (1920-1940 годы) известной неаполитанской фабрики фарфора "Каподимонте", основанной в 1743 году Карлом Третьим из династии Бурбонов. Наряду со знаменитым муранским стеклом, этот фарфор является одним из самых ярких достижений итальянского искусства. Изделия из фарфора "Каподимонте" ценятся во всем мире за высочайшее мастерство исполнения", - отметила Теплышева.

Богатая коллекция оружия, которым располагает музей, пополнилась также новыми уникальными экспонатами: штыком образца 1891-1930 годов к винтовке Мосина, эрзац-штыком периода Первой мировой войны к винтовкам системы Маузер (1914-1918 годы) и немецким штык-ножом в ножнах образца 1884-1898 годы. Они были обнаружены и задержаны сотрудниками Калининградской областной таможни на российско-польском и российско-литовском участках государственной границы при попытках незаконного перемещения через границу, рассказали в пресс-службе таможни.

Все ценности находились на временном хранении в Управлении Министерства культуры РФ по СЗФО и были отобраны сотрудниками Калининградского музея с учетом пополнения ими уже существующих коллекций. Посетители смогут увидеть их в Музейную ночь, с 17 мая на 18 мая, потом артефакты передадут в фонды, и в экспозициях они появятся лишь через несколько месяцев, пояснила ТАСС Теплышева.