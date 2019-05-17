К первому туру конкурса им. Чайковского допущены музыканты из 38 стран

НЬЮ-ЙОРК, 17 мая. /ТАСС/. Музыканты из 38 стран примут участие в первом туре предстоящего 17-29 июня в Москве и Санкт-Петербурге XVI Международного конкурса имени П. И. Чайковского. Об этом объявлено в пятницу на пресс-конференции в нью-йоркском Harvard Club.

В ней приняли участие художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев и исполнительный и арт-директор нью-йоркского Карнеги-Холла сэр Клив Джиллинсон. В конкурсе примет участие 231 исполнитель, наибольшее число участников будет из России, Китая, Франции, Германии, Италии, Японии, Монголии, Южной Кореи, Швейцарии, Украины и США.

"У нас события разворачиваются все динамичнее, у нас уже идет готовность номер один, - сообщил в беседе с корреспондентом ТАСС сопредседатель оргкомитета конкурса Валерий Гергиев. - Мы будем принимать рекордное количество одаренных молодых музыкантов со всего мира. Насколько я помню, из 58 стран поступили заявки на отборочные прослушивания, музыканты из 38 стран допущены к первому туру конкурса".

Гергиев обратил особое внимание на то, что программа конкурса расширена - в нем примут участие молодые исполнители, играющие на духовых инструментах. "Мы считаем расширение программы конкурса и участие молодых духовиков со всего мира очень важным новшеством, - сказал он. - Этот конкурс и был уже самым крупным и самым знаменитым в мире, а сейчас его программа расширилась настолько, что кроме традиционно важных видов исполнительской деятельности - фортепиано, скрипка, виолончель и пение - будут участвовать и флейтисты, и кларнетисты, и гобоисты, и валторнисты, и трубачи, и тромбонисты. Эта армия, громадная армия блестящих молодых музыкантов будет представлена на конкурсе в нынешнем году".

В программе много русской музыки

В программе, по его словам, будут произведения Брамса, Баха и очень много русской музыки. "В том числе из всей огромной сокровищницы произведений Чайковского. Отобраны его самые знаменитые арии из опер, знаменитые соло из балетов, - пояснил он. - Например, концерт Чайковского для скрипки - это знаменитейшее произведение играется лучшими скрипачами уже десятки лет. А вот то, что флейтисты будут играть финал этого виртуозного произведения - это новшество. Уверен, что нас ждут открытия".

Трансляция конкурса, подчеркнул Гергиев, "будет идти на десятки стран". "Возможно, дело дойдет до нового рекорда. В 2015 году конкурс смотрели зрители 187 стран, - добавил он. - Мы рассчитываем на очень широкий охват в нынешнем году".

Кроме того, продолжил музыкант, "Россия продемонстрирует всему миру, что у нас складывается интересная и все более благополучная ситуация с созданием важнейших концертных площадок - новые залы как в Москве, так и в Санкт-Петербурге". "Я уверен, что мы в этом плане тоже удивим многих в мире", - подчеркнул он.

Конкурс, притягательный для лучших исполнителей

"Конкурс им. Чайковского привлекает лучших исполнителей, - отметил в беседе с корреспондентом ТАСС исполнительный директор и арт-директор Карнеги-Холла сэр Клайв Джиллинсон, который возглавит одно из жюри конкурса. - Когда все элементы построены правильно, это делает конкурс привлекательным для талантливых людей". По его словам, "это будет лучший конкурс, который только возможно организовать".

Конкурс проводится раз в четыре года. Впервые он был организован в 1958 году в Москве по двум специальностям - фортепиано и скрипка. В 2011 году конкурс прошел в двух городах - Москве и Санкт-Петербурге. В 2019 году в Петербурге пройдут прослушивания вокалистов, виолончелистов и молодых мастеров медных и деревянных духовых инструментов, состоится гала-концерт лауреатов конкурса.

В этом году оргкомитет объявил по шесть премий для пианистов, скрипачей, виолончелистов, по восемь - для исполнителей на деревянных и медных духовых инструментах, по четыре - для певцов. Суммы наград составят от $2 до 30 тыс. Среди обладателей первых премий по всем специальностям может быть объявлен только один обладатель гран-при в размере $100 тыс.