На "Российской студенческой весне" представили шоу по мотивам сериалов и мультфильмов

ПЕРМЬ, 17 мая. /ТАСС/. Делегация из Челябинской области представила на "Российской студенческой весне" интерактивное шоу по мотивам одной из серий фильма "Черное зеркало", а команда из Красноярского края взяла за основу программы мультфильм "Рики-Тики". Об этом ТАСС рассказали участники фестиваля.

"Мы взяли за основу популярный сериал. В нашем интерактивном шоу главный герой - немного психопат, он испытывает внутренние проблемы, он живет своими фантазиями, другие персонажи и участники шоу пытались ему помочь преодолеть проблемы. У членов жюри была лазерная указка, а на экране появлялись варианты развития сюжета, и в зависимости от их выбора строилась шоу-программа", - рассказал студент из Челябинска Андрей Крайтаров.

Как рассказала ТАСС участница из Красноярского края Елена Иванова, их команда создала фантастическое шоу по мотивам мультфильма "Рики-Тики". "Это фантастика, мы отправились на поиски идеальной планеты. В этой программе мы и танцуем, и поем", - сказала она.

По словам организаторов фестиваля, региональная программа - это одна из номинаций фестиваля "Российская студенческая весна", за два конкурсных дня жюри посмотрело 25 шоу-программ. Также студенты из 75 регионов России соревновались в музыкальном, танцевальном, театральном направлении, в журналистике, видео, оригинальном жанре. Воздушная гимнастика, эквилибристика, жонглирование, клоунада, театр пластики, уличный хип-хоп и фристайл, контемпорари, народные, эстрадные, классические и латинские танцы, вокал, венецианский карнавал великанов, дефиле в стиле милитари, драматические спектакли и юмористические фантазии - всего более 900 номеров представили участники студвесны на финальных состязаниях.

"Ребята - молодцы, выступили очень хорошо, кто-то показал потрясающие, высокие результаты. А кого мы выберем победителями - узнаете в субботу. Очень здорово, что представлены совершенно разные жанры, меня больше поразило, что есть истории, которые можно смотреть, и непросто выходить с хорошим настроением, а выходить с каким-то осмыслением, как-то будто вышел из театра, профессионального театра", - рассказала ТАСС помощник министра просвещения РФ, член жюри фестиваля Мария Муркова.

Как рассказали в пресс-службе фестиваля, в этом году на "Российской студенческой весне", которая проходит в Перми с 14 по 18 мая, впервые провели регулярные трансляции церемонии открытия и конкурсных просмотров в социальную сеть "ВКонтакте", закрытие также будет транслироваться в интернете, впервые за участников можно голосовать в специальном мобильном приложении. В 2019 году "Студенческая весна" стала первым творческим проектом платформы "Россия - страна возможностей", которая создана по инициативе президента России Владимира Путина.

О фестивале

"Российская студенческая весна" - массовая программа поддержки и развития студенческого творчества, которая реализуется в России с 1992 года. Ежегодно в мероприятиях проекта принимает участие свыше 1,5 млн учащихся из более 700 образовательных организаций России. Региональные этапы "Студенческой весны" проходят в каждом регионе в течение апреля, а в мае лучшие из лучших отправляются на финал.

В этом году он впервые проходит в Пермском крае - с 14 по 18 мая. Церемония награждения и гала-концерт победителей пройдет в Перми 18 мая во дворце спорта "Молот". Победители "Российской студенческой весны" поедут в начале июня на международный этап студенческой весны стран БРИКС и ШОС в Ставропольский край.