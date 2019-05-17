"Геликон-опера" представила премьеру оперы Чайковского "Иоланта"

МОСКВА, 18 мая. /Корр. ТАСС Евгений Верлин/. Премьера лирической оперы Петра Чайковского "Иоланта" состоялась в пятницу в московском театре "Геликон-опера".

Режиссером-постановщиком премьеры выступил лауреат конкурса молодых оперных режиссеров "Нано-опера" 2015 года Сергей Новиков. "Иоланта" - уже четвертая его постановка, несмотря на то, что для Новикова опера всего лишь хобби: он давно находится на госслужбе, а с июня 2018 года является начальником управления президента России по общественным проектам.

Новиков представил зрителям свою интерпретацию творения Чайковского, отличающуюся, по его словам, от других, "часто статичных", постановок. И хотя режиссер переместил действие из глубины Средневековья в сегодняшний мир цифровых технологий, а окружение Иоланты представил в виде праздной публики, делающей селфи и занимающейся самолюбованием, ему все же удалось, на взгляд критиков, сохранить основной замысел создателей оперы.

А самое главное, как подчеркнул в разговоре с корреспондентом ТАСС музыкальный руководитель и дирижер-постановщик "Иоланты" народный артист России Евгений Бражник, Новиков ни на йоту не нарушил целостность классического произведения.

"У Сергея свой взгляд, своя, новая по сравнению с предшественниками, интерпретация, и это естественно: ведь в каждом новом поколении взгляды и подходы постановщиков меняются. Единственное, что должно оставаться незыблемым, - партитура и музыка Чайковского", - считает собеседник агентства.

Успех обеспечен

На вопрос ТАСС, что подвигло его обратиться к "Иоланте", Новиков, в частности, ответил: "Это опера добрая, со счастливым финалом. Хотя и есть легенда, что Петр Ильич сочинил сначала трагическую "Иоланту", но она не находит подтверждения". Режиссер уверен, что на его постановку можно вполне приводить и детей: "Они здесь увидят для себя много интересного и полезного".

Главные партии исполнили Светлана Касьян, заслуженный артист РФ Михаил Гужов, Дмитрий Янковский, Иван Гынгазов, Константин Бржинский.

На афишах театра "Геликон-опера" заявлено, что новая версия "Иоланты" будет идти не один сезон. Уже запланированы ее показы на Международном фестивале искусств П. И. Чайковского в Клину, а затем на сцене Королевской оперы в Стокгольме.

В свою очередь художественный руководитель "Геликон-оперы" Дмитрий Бертман, отвечая на вопрос ТАСС, почему он убежден, что спектаклю уготована долгая и счастливая судьба, сказал: "Потому что это Чайковский, а взялись за работу молодые и очень талантливые постановщики и исполнители. Так что успех постановке обеспечен".

На премьерном показе присутствовали, в частности, композитор Родион Щедрин, вице-премьер РФ Ольга Голодец, советник мэра Москвы по социальным вопросам Леонид Печатников, заместитель начальника Департамента культуры правительства Москвы Леонид Ошарин.