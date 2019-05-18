Мастера из разных стран вырезали сказочные скульптуры из сибирской сосны

ИРКУТСК, 18 мая. /Корр. ТАСС Светлана Латынина/. Более 20 команд из восьми стран собрал завершившийся в субботу один из крупнейших российских фестивалей деревянной скульптуры "Лукоморье на Байкале", проходящий в Иркутской области. Организаторы и участники фестиваля рассказали ТАСС, как старая древесина, годная только на дрова, превращается в произведение искусства, и почему именно в лесах Иркутской области можно найти лучший материал для работы.

Со смыслом и душой

Ежегодный фестиваль в Иркутской области проходит уже в девятый раз и за время его проведения в лесу неподалеку от села Савватеевка образовался целый парк-музей деревянных скульптур, куда с удовольствием приезжают туристы. Каждый год коллекция "Лукоморья на Байкале" пополняется новыми фигурами и насчитывает уже более 250 скульптур

Каждая скульптура несет в себе глубокий смысл, воплощает чувства и эмоции авторов. В этом году темой конкурса стали сказки и легенды народов мира, участники фестиваля вырезали из дерева их героев, говорит исполнительный директор фестиваля Александр Смокотин.

Например, мастер из Белоруссии Кирилл Крохолев превратил обычное бревно в длинный язык на ногах, взяв за основу норвежскую легенду о глупом тролле, который постоянно испытывал судьбу. По преданию, тролли гибнут от солнечного света, и герой сказания решил проверить, правда ли это - высунул из темной пещеры язык и окаменел.

Композиция резчиков из Удмуртии посвящена божеству Кылдысин, которое жило среди людей и оберегало их, но когда человек стал жадным и злым, покинуло его. Люди начали голодать, болеть и умирать, и чтобы вернуть божество, каждое утро посылали в небо птиц. Отражая эту национальную легенду, скульптура изображает человека, окруженного птицами, и божество в образе ниспосланных людям даров - растений, животных, чистой воды.

Вторая жизнь леса

Из дерева мастера изображают богатырей и русалок, драконов и медведей, слонов и черепах. Дерево, ставшее материалом для скульптур, промышленность признает годным только на дрова.

"Мы берем стволы диаметром до метра, это сосны, которые отжили свой век. Это не деловая древесина. Пишем письмо в Министерство лесного комплекса Иркутской области, нам согласовывают работу с леспромхозом, который заранее, с зимы откладывает для нас бревна", - рассказал ТАСС председатель оргкомитета "Лукоморья" Иван Бутенко.

Бревна для работы скульпторы получали по жеребьевке. Одним попался практически идеальный материал, а другим пришлось придумывать, как сучки и другие дефекты вписать в образ. Это не составило труда для резчика из Литвы Раймондаса Уждрависа, который сделал трех богатырей. Несовершенства дерева добавили фигуре брутальности. А вот Илье Польскому из Москвы пришлось просить замены бревна и долго искать подходящее, потому что любые сучки испортили бы нежный образ феи с единорогом.

В одном скульпторы единодушны - сама по себе ангарская сосна является отличным материалом для резьбы. "Таких бревен я больше ни на каких фестивалях не видел. Режется замечательно. Самые смелые проекты можно реализовать из этого материала", - рассказал занявшей первое место капитан команды из подмосковного села Богородское Лев Брюханов.

Работа и увлечение

В этом году жюри фестиваля оценивало работы 23 команд из восьми стран. Впервые на фестивале были представители Италии, Перу, Венесуэлы, Литвы, Белоруссии. Среди них - как уже состоявшиеся резчики, так и начинающие мастера. Одни профессионально работают с деревом, для других это увлечение.

Илья Польский, занявший второе место, работает в Подмосковье на Богородской фабрике по производству деревянных игрушек. А в свободное от работы время уже в личной мастерской он создает из дерева произведения искусства. Его коллега по работе и соперник на фестивале Лев Брюханов профессионально занимается художественной резьбой.

Он рассказывает, что в жизни его отношения с деревом складывались по-разному: "Занимался и столярно-плотницкими работами, и художественными, и миниатюры делал, и сувениры, все попробовал. А в 2015 году в первый раз приехал сюда на фестиваль, и здесь я родился как скульптор".

В этом году Лев со своей командой вырезал скульптуру "Песнь о вещем Олеге", изображающую князя Олега в окружении богатырей, которая и принесла мастерам победу.

Лучший художник - природа

Все конкурсанты, подавая заявки на "Лукоморье", заранее готовили эскизы будущих скульптур, и на фестиваль они ехали уже с готовой концепцией. Готовые скульптуры организаторы разрешают участникам покрыть только специальным маслом или другим бесцветным защитным средством. "Мы не приемлем никакой краски, потому что лучший художник - это природа", - объясняет Смокотин.