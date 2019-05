THR: Гибсон снимет ремейк вестерна "Дикая банда" с участием Динклэйджа и Фассбендера

НЬЮ-ЙОРК, 18 мая. /ТАСС/. Warner Brothers предложила американскому актеру, режиссеру и продюсеру Мэлу Гибсону снять новую версию классического вестерна Сэма Пекинпы "Дикая банда" (The Wild Bunch, 1969). Как сообщил журнал The Hollywood Reporter, Гибсон остановил свой выбор исполнителей главных ролей на таких звездах Голливуда, как Майкл Фассбендер, Джейми Фокс и Питер Динклэйдж.

Им предстоит воплотить на экране образы состарившихся бандитов, решивших перед Первой мировой войной вспомнить прошлое и показать, каким был Дикий Запад. Оригинальная версия картины в 1970 году была выдвинута на кинопремию "Оскар" за лучший адаптированный сценарий и саундтрек. "Дикая банда", "Побег" (The Getaway, 1972) и "Соломенные псы" (Straw Dogs, 1971) считаются самыми яркими фильмами Пекинпы, скончавшегося в возрасте 59 лет в декабре 1984 года.

Написание сценария к ремейку вестерна поручено Брайану Бэгби. Его соавтором будет Гибсон, который также продюсирует картину.

63-летний Гибсон снялся в более чем полусотне картин. Мировую славу ему принесли роли в фильмах "Безумный Макс" (Mad Max, 1979) и "Смертельное оружие" (Lethal Weapon, 1987). Кроме того, Гибсон снял семь лент в качестве режиссера, наибольшую известность из которых получили "Храброе сердце" (Braveheart, 1995), "Страсти Христовы" (The Passion of the Christ, 2004) и "Апокалипсис" (Apocalypto, 2006). Гибсон завоевал ряд кинонаград, в том числе две премии "Оскар" за "Храброе сердце" в номинациях "Лучший режиссер" и "Лучший фильм".

В конце 2016 года в прокат вышла первая за последние 10 лет режиссерская работа Гибсона - военная драма "По соображениям совести" (Hacksaw Ridge). Картина была хорошо принята критиками и собрала в мировом прокате $175,3 млн при бюджете $40 млн. Эта лента о мужестве и несгибаемом характере, выдвинутая на премию "Оскар" в шести номинациях, завоевала два трофея за лучшие звук и монтаж. Этот факт говорит о том, что двукратный обладатель "Оскара" перестал восприниматься в Голливуде в качестве некоего изгоя - 10 лет назад у Гибсона возникло множество проблем из-за злоупотребления спиртным и ряда получивших широкую огласку инцидентов, включая препирательства с полицейским в Малибу и его высказывания о евреях и женщинах.