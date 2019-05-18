Международная акция "Ночь музеев" пройдет по всей Латвии

РИГА, 18 мая. /Корр. ТАСС Мария Иванова/. Международная культурная акция "Ночь музеев" пройдет в субботу в Латвии. Республика присоединится к ней уже в 15-й раз. Мероприятия пройдут в 190 местах по всей стране.

"Ночь музеев" каждый год означает приход лета, когда многообразной ночной культурной программой наслаждаются около четверти миллиона жителей по всей Латвии. В этом году музеи и различные культурно-исторические организации подготовили особенно широкую программу, чтобы в рамках 100-летия Латвии подчеркнуть проявленный век назад героизм, когда была одержана победа в военной борьбе за независимость", - отметила министр культуры республики Даце Мелбарде.

По ее словам, в этом году темой "Ночи музеев" станет "Талавский трубач" по одноименному стихотворению латышского драматурга и прозаика Рудольфа Блауманиса (1863-1908), а лейтмотивом мероприятия - героическая борьба за независимость Латвии. В рамках акции в субботу вечером свои двери откроют 69 рижских музеев, учреждений и объектов культуры, в других районах и городах республики - 121.

Центральный регион Видземе обещает стать самым активным - там для посетителей будет открыт 41 культурный объект. В западном Курземе мероприятия для "Ночи музеев" подготовили 38 музеев, в Латгале, на востоке республики, - 28, а в южном регионе Земгале - 14. Свои двери традиционно распахнут не только музеи и другие культурно-исторические организации, но и такие государственные учреждения, как Рижский замок (резиденция президента Латвии), Сейм (парламент), муниципалитеты и другие органы госуправления.

Например, Министерство иностранных дел приглашает всех желающих заглянуть в историческое здание внешнеполитического ведомства, где также будут открыты выставки, посвященные годовщине участия Латвии в ЕС и НАТО, а также состоится музыкальное представление латвийского дипломатического хора. Министерство обороны страны предложит своим гостям выставку военной техники и концерты.

По прогнозам Мелбарде, "Ночь музеев" в этом году посетят порядка 200 тыс. человек, поскольку число участников этой акции за последние десять лет практически не меняется. Для удобства жителей республики разработана специальная интерактивная карта мероприятий, с которой можно ознакомиться на домашней странице Минкультуры и самой акции.

"Ночь музеев" приурочена к Международному дню музеев, впервые она прошла в 1997 году. В Латвии акция проводится с 2005 года.