Профессор театрального института им. Щукина провел в Ульяновске мастер-класс по языку тела

УЛЬЯНОВСК, 18 мая. /ТАСС/. Заведующий кафедрой пластической выразительности театрального института имени Бориса Щукина, профессор Андрей Дрознин провел мастер-класс по языку тела в рамках Первого международного театрального фестиваля спектаклей для всей семьи "Вместе", который проходит в Ульяновске с 15 по 19 мая.

По мнению Дрознина, актеры должны уметь передать свое состояние с помощью тела, вплоть до нюансов настроения и намерения.

"Я попробовал помочь ребятам, почувствовать свое тело, начать его точнее ощущать, начать ему доверять. Я попытался сложить им первую упрощенную программу саморазвития", - сказал он журналистам.

Участники мастер-класса учились через движения проявлять эмоции, отметил Дрознин.

Андрей Дрознин - Заслуженный работник культуры РФ, Заслуженный деятель искусств РФ, соучредитель и член совета Международного центра по сценической пластике. Он работал в качестве режиссера по сценической пластике в более 160 спектаклях.

Первый международный театральный фестиваль спектаклей для всей семьи "Вместе" проводится в рамках Года театра в России. Организатором и инициатором фестиваля выступил Ульяновский театр юного зрителя при поддержке Минкультуры РФ, правительства Ульяновской области, Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области, Союза театральных деятелей РФ, Фонда поддержки театрального искусства "Премьера". Своими задачами фестиваль ставит развитие театрального искусства для детей и молодежи, расширение кластера семейного досуга в Ульяновской области, привлечение внимания общественности к лучшим достижениям театрального искусства для детей и молодежи, а также укрепление творческих связей между театральными коллективами субъектов РФ и зарубежных стран.