Актер "Игры престолов" Иван Реон хочет записать альбом и сняться в романтической комедии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 мая. /ТАСС/. Звезда сериалов "Игра престолов", "Отбросы" и "Грешники" британский актер и музыкант Иван Реон планирует в ближайшем будущем записать новый альбом и сыграть положительного персонажа в романтической комедии. Об этом он рассказал в субботу в ходе общения с поклонниками на фестивале комиксов и поп-культуры Comic Con, который проходит в эти дни в Санкт-Петербурге.

"У меня есть несколько проектов, которые я надеюсь сделать в этом году. Я бы хотел в какой-то момент выпустить новый альбом и сыграть несколько интересных героев - может быть поменьше "плохих парней", но, возможно, приятных персонажей в романтических комедиях. Скоро вы это увидите", - сказал Реон.

Актер также признался, что ему нравится играть как положительных, так и отрицательных героев. "Скорее, для меня важен сам персонаж: я люблю, когда это многогранные персонажи. Я играл и тех, и других. Меня многие знают по роли "плохого парня" Рамси [Болтона, персонаж "Игры престолов"], но я рад, что он умер", - сказал он.

Отвечая на вопрос о режиссерах, в чьих фильмах Реон хотел бы сыграть, он сказал, что мечтает сотрудничать с новозеландцем Тайкой Вайтити - создателем фильмов "Тор: Рагнарёк" (2017), "Реальные упыри" (2014) и других картин. "Я очень люблю его фильмы, с ним я бы, пожалуй, поработал", - сказал он. Среди сериальных проектов, в которых ему было бы интересно принять участие, Реон отметил британский сериал "Шерлок" по мотивам произведений Артура Конан Дойла.

Русская литература и необитаемый остров

Один из поклонников Реона спросил его о еще неэкранизированных историях, в которых тот хотел бы поучаствовать в качестве актера или режиссера. "Мне была бы интересна "Мабиноги" - это валлийский фольклор <…> Эта история была записана примерно в XI веке, но как устная традиция она уходит корнями далеко в прошлое, к тем историям, которые мы знаем о короле Артуре. Мне кажется, это интересный материал, и мне бы хотелось снять этот фильм на валлийском языке", - ответил он.

Рассуждая о русских писателях, героев произведений которых Реон хотел бы воплотить на экране, он назвал Чехова, Достоевского и Толстого. "Эта страна дала миру много прекрасной литературы. Это было для меня одним из поводов приехать в Россию - посмотреть то место, где родилось столько прекрасных произведений", - сказал актер.

Сочинения Достоевского также вошли в список трех вещей, которые Реон взял бы с собой в случае необходимости провести жизнь на необитаемом острове, признался он, отвечая на вопрос одной из поклонниц. Среди двух других пунктов - режиссерская версия трилогии "Властелин колец" и запись композиции "Paranoid Android" английской рок-группы Radiohead.

Реон рассказал, что прекрасно проводит время в Петербурге, куда он прибыл два дня назад для участия в фестивале. "Это очень красивое место. Вчера у меня была возможность пройтись по городу, посмотреть его достопримечательности <…> Я бы хотел вернуться сюда и провести здесь больше времени", - поделился он.

Фестиваль Comic Con впервые проходит в Санкт-Петербурге, конвент открылся на площадке выставочного комплекса "Ленэкспо" 17 мая и продлится по 19 мая. В программе фестиваля - премьеры фильмов, сериалов, компьютерных и настольных игр, популярных комиксов, аниме и манга, а также церемония вручения профессиональной премии российской комикс-индустрии имени Казимира Малевича. В событии принимают участие более сорока художников и авторов комиксов из России, стран СНГ, Европы и Южной Америки - гости могут пообщаться с ними на специально организованной Аллее авторов.