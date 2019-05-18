Золото сарматов впервые представили в Астрахани для гостей "Ночи музеев"

АСТРАХАНЬ, 18 мая. /ТАСС/. Бронзовый сосуд, а также предположительно золотые изделия сарматов со вставками бирюзы, найденные в начале мая археологами при раскопках в селе Никольское в Енотаевском районе Астраханской области, впервые представили в музее-заповеднике в Астрахани. Предметы, которым примерно 2-2,5 тыс. лет, пока будут открыты для посетителей только 18 мая в рамках акции "Ночь музеев", сообщил в субботу ТАСС археолог, сотрудник музея Георгий Стукалов.

В начале мая сообщалось, что в селе Никольское археологами было найдено несколько захоронений с останками, относящимися к раннему железному веку, а также бронзовый котел, конская сбруя из серебряных нашивок и бронзовых фаларов, серия золотых предметов. В числе последних - золотая объемная фигурка в виде головы верблюда и кинжал с золотыми обкладками. Эти изделия были выполнены со вставками из бирюзы.

"Некоторые найденные предметы не имеют аналогов, другие - относятся к очень редким. К примеру, фигура головы верблюда. Раньше встречались изображения этого животного, но такая объемная трехмерная работа - уникальна. Часть находок уже отправлена на исследования, некоторые предметы решено показать гостям астраханского музея-заповедника в рамках "Ночи музеев", - сказал Стукалов.

Выставка археологических находок стала одной из самых популярных в рамках "Ночи музеев" в Астрахани. Чтобы попасть в зал археологии, пришлось даже составлять списки. Многие приходили семьями, сотрудники музея старались заинтересовать всех, рассказывая о кропотливой работе археологов и найденных захоронениях и предметах. Стукалов заметил, что раскопки в селе Никольское завершены на 98%, но пока работы приостановили. Всего найдено 13 захоронений, древняя посуда, а также 222 предмета, предположительно из золота.

"Найденным предметам примерно 2-2,5 тыс. лет, в основном относятся к эпохе раннего железного века. Все предметы останутся у нас. Предстоит обширное исследование находок, потом они будут выставлены в нашей золотой кладовой в рамках экспозиции "Золото сарматов", - уточнил Стукалов.

Сарматы - ираноязычные кочевые племена, населявшие в V веке до н. э. - III веке н. э. степи современных России, Украины и Западного Казахстана. У них не было письменности, и все сведения, которыми располагают ученые, почерпнуты либо из археологических данных, либо из описаний более развитых соседей. Поэтому каждая находка имеет значение - помогает точнее судить об их ареале, направлениях миграции и даже об общественном строе этих племен, а порой открывает ранее неизвестные страницы их истории.

Культурно-образовательная акция "Ночь музеев" ежегодно проводится в России на протяжении 12 лет. Традиционно она проходит в третьи выходные мая.