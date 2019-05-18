Акция "Ночь музеев" стартовала в Петербурге и Ленобласти

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 мая. /ТАСС/. Около 160 музеев, выставочных и концертных залов, галерей и библиотек Санкт-Петербурга и Ленинградской области оставят открытыми свои двери для посетителей в рамках акции "Ночь музеев", которая проходит ежегодно в 42 странах Европы, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе организатора акции.

Некоторые музеи участвуют только в вечерней программе и будут открыты до 23:00 мск, другие - принимают посетителей всю ночь до 06:00 мск воскресенья.

"В этом году в акции "Ночь музеев" участвуют 120 музеев, выставочных и концертных залов, галерей и библиотек, 12 из них - впервые, еще восемь организаций ввели специальные акции, в частности Дворец Меньшикова, Исаакиевский собор и Большая хоральная синагога. В Ленинградской области к акции присоединились около 30 организаций", - рассказала собеседница агентства.

В Санкт-Петербурге впервые примет участие в акции старейший музей России - Кунсткамера. Как рассказал журналистам директор музея Андрей Головнев, вечером в его саду воссоздадут атмосферу XVIII века. Среди новичков программы - Государственный музей-заповедник "Царское Село", Александровский парк (открыт для посещений до 23:00 мск), музей-дача Александра Пушкина, где посетителям расскажут о повседневной дачной жизни начала XIX века, а также другие площадки.

В Ленинградской области впервые к акции присоединись крепость "Корела" и Ивангородская крепость, наряду с Копорской и Староладожской. Будет ждать гостей в эту ночь и ландшафтный парк Монрепо - объект культурного наследия народов РФ федерального значения, расположенный в Выборге Ленинградской области. В музее-усадьбе "Суйда" в Гатчинском районе расскажут, как жил прадед Пушкина в своем имении.

В ночь на воскресенье для удобства петербуржцев и гостей города метрополитен будет работать круглосуточно и без перерывов. Будут курсировать 10 ночных автобусов, маршруты "Центр-1", "Центр-2", "Центр-3", "Васильевский остров" и "Петроградская сторона" будут пересекаться на Исаакиевской площади со стороны Александровского сада. До музея-корабля "Полтава" можно будет добраться от станции метро "Беговая". В прошлом году музейные программы посетили более 95 тыс. человек. Тогда лидерами среди музеев Петербурга оказались Артиллерийский и Военно-морской музей.