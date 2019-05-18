В "Ласточкином гнезде" впервые в Крыму представили графику Анри Матисса

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая. /ТАСС/. Двадцать восемь литографий французского художника первой половины XX века Анри Матисса впервые представлены посетителям дворца-музея "Ласточкино гнездо" в "Ночь музеев". Об этом сообщили ТАСС в администрации музея в субботу.

"Это был своеобразный сюрприз для посетителей, мы не сообщали о выставке даже на нашем сайте. Работы были представлены московской компанией "Артгит", для нас выставка тоже большой праздник, радость, которой мы делимся с нашими гостями", - сообщили в музее.

Собеседник агентства отметила, что выставка проходит впервые не только в этом дворце-музее, который является одним из самых узнаваемых символов полуострова, но и в целом в Крыму.

"Ласточкино гнездо" - объект культурного наследия федерального значения, является одним из самых узнаваемых символов Крыма. Его изображение украшает памятную банкноту номиналом 100 рублей, посвященную воссоединению Крыма с Россией. Дворец был построен на отвесной 40-метровой Аврориной скале мыса Ай-Тодор в поселке Гаспра на южном берегу полуострова в 1912 году по проекту московского архитектора-модерниста Леонида Шервуда по заказу барона Штейнгеля.

Дворец строился в стиле немецких средневековых замков. До 2011 года в здании "Ласточкиного гнезда" работал ресторан, после вместо него появился выставочный зал.

Балы в Воронцовском дворце

Министр культуры республики Арина Новосельская в свою очередь отметила, что в "Ночь музеев" жители и гости Крыма могут найти для себя абсолютно разные по своему содержанию и формату мероприятия.

"Международный день музеев для Республики Крым, безусловно, важный праздник, потому что наш полуостров - это музей под открытым небом. В наших музеях у каждого есть возможность прикоснуться к лучшим образцам мировой культуры", - сказала она журналистам.

В Евпаторийском краеведческом музее, к примеру, прошел литературно-музыкальный вечер, посвященный перекрестному году культуры и туризма России и Турции. Сотрудники музея рассказали о средневековых памятниках архитектуры, относящихся ко времени турецкого владычества. Это и Ханская мечеть, где на престол возводились все крымские ханы, остатки ворот турецкой крепости, все они, наряду с культурными объектами православных христиан, караимов, иудеев, объединены в единый туристический маршрут "Малый Иерусалим", пользующийся популярностью у туристов.

Воронцовский дворец-музей в Алупке представил своим гостям интересную обширную программу для взрослых и детей: мастер-классы, лекции, музыкальные и танцевальные выступления крымских исполнителей. А самый величественный и просторный зал дворца - парадную столовую заняли танцующие пары, где артисты студии реконструкции исторического танца "Цветок Тавриды" исполнили старинные бальные танцы.

По данным пресс-службы Минкультуры Крыма, популярность акций, проводимых в "Ночь музеев", растет. В нынешнем году число посетителей увеличилось с 30 тыс. до 32 тыс. человек.

Культурно-образовательная акция "Ночь музеев" ежегодно проводится в России на протяжении 12 лет. Традиционно она проходит в третьи выходные мая.