Герои французского фильма "Мужчина и женщина" вновь встретились в Канне

КАНН, 18 мая. /ТАСС/. Герои французской картины "Мужчина и женщина" (Un homme et une femme) встретились вновь спустя полвека после триумфа фильма, завоевавшего в год выхода на экран "Золотую пальмовую ветвь" на Каннском фестивале. Актеры Жан-Луи Трентиньян и Анук Эме поднялись в субботу по лестнице фестивального дворца на Лазурном берегу, чтобы вместе с автором киноленты, режиссером Клодом Лелушем представить новую совместную работу - "Лучшие годы жизни" (Les Plus Belles Annes d'une vie).

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Впервые в истории кинематографа герои, расставшиеся 53 года назад, встретились в новой картине, чтобы продолжить рассказанную ими историю.

Важнейшая заповедь

"Я обещал моим актерам, что, если фильм им не понравится, он не выйдет на экраны", - сообщил журналистам Клод Лелуш. Однако совместная работа принесла актерам радость. У каждого человека, убежден режиссер, была романтическая история, мимо которой он прошел. Но ностальгия, считает мастер, оправдана только тогда, когда служит настоящему.

Название картины навеяно словами Виктора Гюго: "Лучшие годы жизни - те, которые еще не прожиты". Лелуш считает эту заповедь самой важной. Режиссер убежден: даже уставшее сердце, пока оно бьется, имеет право на счастливые мгновения.

Рождение истории

Сценарий своей первой картины "Мужчина и женщина", снятой в 1966 году, Лелуш придумал во время прогулки по нормандскому пляжу. В тот ненастный день ему захотелось познакомиться с загадочной красавицей, которая прогуливалась по берегу вместе с дочерью. Приближаясь к ним, он "лихорадочно придумывал предлог для знакомства и так на ходу сочинил историю, которая потом легла в основу фильма".

Режиссер особенно тщательно выбирал исполнителей. Анук Эме снялась к тому времени в картинах Федерико Феллини "Сладкая жизнь" (La Dolce Vita, 1959) и "Восемь с половиной" (8 1/2, 1963). Трентиньян, учившийся сценическому мастерству у театрального педагога русского происхождения Татьяны Балашовой, начал путь к славе, снявшись вместе с Брижит Бардо в картине Роже Вадима "И Бог создал женщину" (Et Dieu… cra la femme, 1956) .

"Обаяние - это то, что не передается словами", - убежден Лелуш. На экране тандем Эме-Трентиньян всегда виртуозен, даже когда актеры не говорят ни слова.

Музыка Франсиса Лэя

С момента выхода первого фильма Лелуша путешественники из всех стран приезжают в нормандский Довиль, чтобы побродить там, где впервые увиделись герои картины Анна Готье и Жан-Луи Дюрок, потерявшие незадолго до этой встречи своих спутников жизни при трагических обстоятельствах.

Лелуш так полюбил своих героев, что решил вопреки первоначальному сценарию соединить их в последнем эпизоде картины, который придумал в период съемок. Удивление на лице Анук в финальной сцене было поэтому подлинным: она не была посвящена в замысел режиссера, и появление в этот момент на съемочной площадке Трентиньяна стало для нее полной неожиданностью.

На равных правах с драмой в картину вошла музыка. Композитору Франсису Лэю пришлось сыграть всемирно знаменитую ныне мелодию два десятка раз и спеть вместе с режиссером, прежде чем она была одобрена. Музыка Лэя звучит и в новом фильме

Роман с Россией

Фильм получил "Золотую пальмовую ветвь" в Канне, две премии "Оскар" и обрел 28 млн зрителей в Советском Союзе. Роман самого режиссера с Россией начался раньше. Приехав летом 1957 года в Москву в качестве оператора кинохроники, он случайно оказался на Мосфильме, где в этот момент шли съемки картины "Летят журавли".

Как рассказывал ТАСС Лелуш, работа постановщика Михаила Калатозова, актеров Татьяны Самойловой и Алексея Баталова глубоко потрясла его. Он предложил эту работу Каннскому фестивалю, назвав ее настоящим шедевром. Год спустя фильм Калатозова "Летят журавли", ставший сенсацией в Канне, завоевал "Золотую пальмовую ветвь".

Аншлаг в фестивальном дворце

Сам же Лелуш решил тогда работать в игровом кино и с тех пор снял более 50 фильмов. Его последняя картина "Лучшие годы жизни" показана в Канне вне конкурса, но, как подчеркнули устроители фестиваля, она стала полноправной частью официальной программы.

В фестивальном дворце премьера собрала аншлаг несмотря на проливной дождь. Фильм выходит в широкий прокат во Франции 22 мая. Вместе с тандемом Эме-Трентьян в картине сыграла итальянская кинозвезда Моника Беллуччи.