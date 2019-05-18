В Казани открылся рахманиновский фестиваль "Белая сирень"

КАЗАНЬ, 18 мая. /ТАСС/. Девятый международный фестиваль имени Сергея Рахманинова "Белая сирень" в субботу открылся первым исполнением в Казани Второго концерта Николая Метнера для фортепиано с оркестром.

Заглавное произведение вечера в сопровождении Государственного симфонического оркестра Республики Татарстан (ГСО РТ) исполнил российский пианист Юрий Мартынов. "Что касается сегодняшнего репертуара, то он абсолютно новый для оркестра, он абсолютно новый для меня, его я буду играть сегодня впервые в жизни. Так получилось, что этот концерт, вообще музыка Метнера, не очень часто играется и не удалось найти какой-нибудь оркестр, с которым можно было бы это обыграть перед тем, как играть здесь", - сказал он журналистам перед выступлением.

Дирижером стал Джонатан Блоксхем. Под его управлением оркестр также исполнил Вторую симфонию Петра Чайковского. По словам дирижера, в Великобритании "малороссийскую" симфонию русского композитора исполняют не так уж часто. Оркестр и солист Бехзод Абдураимов сыграли Второй концерт Рахманинова для фортепиано с оркестром.

"Я под большим впечатлением, я впервые в России, это мой дебют в России, здесь, с этим оркестром. Он просто великолепный, фантастический, он играет с такой страстью, с такой самоотверженностью, в нем слышна верность традициям. Он просто фантастический", - сказал Блоксхем, назвав программу вечера "впечатляющей".

Международный фестиваль "Белая сирень" проводится в Казани с 2011 года. Основатель фестиваля - художественный руководитель и главный дирижер ГСО РТ, народный артист России Александр Сладковский. Выбор города обусловлен несколькими факторами. Один из них дружба Рахманинова с Федором Шаляпиным, уроженцем Казани. Что касается названия фестиваля, то считается, что поклонницы Рахманинова после его выступлений дарили музыкантам именно белую сирень.