Сергей Лазарев выступил от России в финале "Евровидения"

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 мая. /ТАСС/. Представитель России на международном конкурсе "Евровидение" Сергей Лазарев в субботу выступил в финале смотра в Тель-Авиве. Технически сложный номер удалось выполнить без проблем, передает корреспондент ТАСС.

"Крик" Сергея Лазарева и его шансы на победу.

"Крик" Сергея Лазарева и его шансы на победу. Какие песни любят на "Евровидении"

Певец исполнил композицию Scream в окружении восьми цифровых экранов с его изображением, что создало эффект двойников. Также представление сопровождали проекции молний и имитация дождя.

Продюсером выступления Лазарева на "Евровидении" стал народный артист России Филипп Киркоров, который является и соавтором песни вместе с Димитрисом Контопулосом (Греция) и Шарон Вон (США).

Лазарев вышел на сцену под пятым номером. Эту же цифру могут использовать зрители, чтобы проголосовать за него. По правилам конкурса, участника нельзя поддержать с территории страны, которую он представляет.

До Лазарева выступили представители Мальты, Албании, Чехии и Германии. Далее на сцену выйдут участники из Дании, Сан-Марино, Северной Македонии, Швеции, Словении, Кипра, Нидерландов, Греции, Израиля, Норвегии, Великобритании, Исландии, Эстонии, Белоруссии, Азербайджана, Франции, Италии, Сербии, Швейцарии и Австралии. Последним, 26-м порядковым номером, следует Испания.

Победителя определит сумма баллов от телезрителей и профессионального жюри. Судьи уже выставили свои оценки по итогам генеральной репетиции накануне, однако результат держат в секрете до окончания голосования зрителей.

Финальное шоу "Евровидения" проходит на фоне демонстрации противников политики премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Протестующие организовали пикет на зрительском входе в Выставочный центр, плакаты обыгрывают фразу из песни победительницы прошлого "Евровидения" Нетты Барзилай "Я не твоя игрушка" (I’m not your toy).