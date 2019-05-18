Алексей Гуськов снимется в фильме китайского режиссера в роли русского шпиона

ПЕКИН, 19 мая. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Народный артист РФ Алексей Гуськов снимется в фильме известного китайского режиссера Юань Чжана, в котором сыграет русского шпиона. Об этом актер сообщил в субботу корреспонденту ТАСС в Пекине, где проходят гастроли Театра имени Вахтангова со знаменитым спектаклем "Евгений Онегин", в котором Гуськов исполняет заглавную роль.

В роли Онегина

"Я впервые попал в Китай благодаря нашему замечательному "Онегину" и буквально потрясен приемом публики", - сказал артист. - С этим спектаклем, сотворенным по пушкинскому роману в стихах нашим великим режиссером Римасом Туминасом (художественный руководитель Театра Вахтангова - прим. ТАСС), мы объехали полмира, побывали в разных странах, включая Америку, Италию, Францию, Великобританию, не говоря уже о республиках бывшего СССР. И вот вдруг в Китае мы получаем абсолютно такую же реакцию зрительного зала, как в Москве. Китайцы реагируют даже на маленькие нюансы нашего действа, что стало одним из самых удивительных открытий".

По словам Гуськова, китайцы аплодируют и смеются, когда Онегин говорит о том, что Татьяна писала письмо по-французски и приводит подстрочный перевод, который звучит так: я вам пишу, и этим все сказано. "И это наш, действительно реальный юмор, который не доходил ни до итальянцев, ни до французов, а здесь это какой-то взрыв зрительного зала, и невероятный смех, и аплодисменты, на всех спектаклях", - поделился актер.

Он рассказал, что обратился за разъяснением к кинорежиссеру Юань Чжану, от которого получил приглашение сняться в его фильме. А тот заявил, что это, оказывается, "очень простой сюжет". "Девушка написала письмо первая, первая призналась в любви, что невозможно в китайской культуре. В любом случае обязательно признаваться должен мужчина, и это всем понятно, а дальше Татьяне начинает сопереживать женская половина зрительного зала, а мужская половина неослабно следит, как Онегин выкрутится из этой нестандартной ситуации", - процитировал китайского режиссера Гуськов.

В роли русского шпиона

Относительно будущего фильма он сообщил, что проект, режиссером которого является Юань Чжан, готовится для компании Netflix. Съемки начнутся в августе и будут проходить в Сеуле, на американской базе. "Там огромное количество шпионов, русского шпиона предложили сыграть мне, я, конечно, любезно согласился", - сказал Гуськов, добавив, что никаких других подробностей о будущей картине пока не знает.

Что касается гастролей вахтанговского "Онегина", то актер покинул Пекин до их окончания. Уже в субботу он вылетел из китайской столицы в Вильнюс, где выступит в другом гастрольном вахтанговском спектакле "Фальшивая нота". А в Пекине в заключительном гастрольном спектакле, который состоится в воскресенье, 19 мая, в заглавной роли предстанет народный артист РФ Сергей Маковецкий, который является первым исполнителем вахтанговского Онегина. Как стало известно ТАСС, в воскресенье этот знаменитый спектакль будет сыгран в 266-й раз.