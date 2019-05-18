Россия отдала 12 баллов Азербайджану в финале "Евровидения - 2019"

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 мая. /ТАСС/. Российское жюри присудило максимальный балл - 12 - в финале конкурса "Евровидение" представителю Азербайджана Чингизу (Мустафаеву). Результаты объявил пианист Иван Бессонов.

"12 баллов уходят Азербайджану", - сказал он. Греции присудили 10 баллов, 8 баллов - Кипру.

Финал "Евровидения-2019" проходит в ночь на воскресенье в Выставочном центре Тель-Авива. На победу претендуют представители 26 стран, лучшего определит сумма баллов от профессионального жюри и телезрителей всех стран. Белорусские судьи были отстранены из-за разглашения результатов.

Представитель России Сергей Лазарев выступил пятым номером с песней Scream ("Крик").