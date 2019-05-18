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"Евровидение-2019"
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Представитель Нидерландов выиграл "Евровидение - 2019"

Представлявший Россию Сергей Лазарев занял третье место
Дункан Лоуренс AP Photo/Sebastian Scheiner
Описание
Дункан Лоуренс
© AP Photo/Sebastian Scheiner

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 мая. /ТАСС/. Представитель Нидерландов Дункан Лоуренс с песней Arcade выиграл конкурс "Евровидение - 2019", объявили ведущие финала смотра, который проходит в ночь на воскресенье в Тель-Авиве. В финале он получил 492 балла.

Второе место занял участник из Италии Mahmood с 465 баллами. Российский участник Сергей Лазарев с композицией Scream ("Крик") занял третье место по итогам голосования телезрителей и профессионального жюри. Он набрал 369 баллов.

Дункан Лоуренс был бесспорным фаворитом букмекеров на протяжении всего конкурса. Вероятность его победы они оценивали более чем в 40%. Таким образом, букмекеры угадали исход "Евровидения" впервые за четыре года.

В конкурсном номере Лоуренса не было спецэффектов. Артист исполнил песню, сидя за роялем.

' Eurovision Song Contest/YouTube'

В финале конкурса встретились представители 26 стран. Победителя определила сумма баллов от телезрителей и профессионального жюри стран-участниц.

О победителе

Лоуренс выиграл шоу талантов в 16 лет, получив возможность сделать первую демо-запись. По признанию музыканта, он часто сталкивался с буллингом, и музыка стала для него местом спасения. Через творчество он выражает собственные эмоции.

На песню Arcade его вдохновила история любимого человека, скончавшегося в юном возрасте. "Слова, аккорды и мотив пришли ко мне автоматически, будто упали с небес, - отметил музыкант. - Когда Джоэл Сжу и Вутер Харди помогли мне закончить песню, она получила больший масштаб. Из очень личной истории она превратилась в историю, с которой каждый может почувствовать связь".

Нидерланды выиграли конкурс "Евровидение" в пятый раз и впервые за 44 года.

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НидерландыИзраиль"Евровидение-2019"
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