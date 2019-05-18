Представитель Нидерландов выиграл "Евровидение - 2019"

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 мая. /ТАСС/. Представитель Нидерландов Дункан Лоуренс с песней Arcade выиграл конкурс "Евровидение - 2019", объявили ведущие финала смотра, который проходит в ночь на воскресенье в Тель-Авиве. В финале он получил 492 балла.

Второе место занял участник из Италии Mahmood с 465 баллами. Российский участник Сергей Лазарев с композицией Scream ("Крик") занял третье место по итогам голосования телезрителей и профессионального жюри. Он набрал 369 баллов.

Дункан Лоуренс был бесспорным фаворитом букмекеров на протяжении всего конкурса. Вероятность его победы они оценивали более чем в 40%. Таким образом, букмекеры угадали исход "Евровидения" впервые за четыре года.

В конкурсном номере Лоуренса не было спецэффектов. Артист исполнил песню, сидя за роялем.