Сергей Лазарев мечтает выспаться и поесть сырников после "Евровидения"

ТАСС, 19 мая. Российский исполнитель Сергей Лазарев, который в этом году занял по итогам конкурса "Евровидение" третье место, заявил, что мечтает поспать и поесть маминых сырников.

"Я так хочу выспаться, друзья. Я так хочу поспать", - сказал он в эфире телеканала "Россия-1".

"Я очень надеюсь, что вы получили удовольствие от "Евровидения". Такая стабильность получилась у нас: второй раз - третье место", - добавил Лазарев, отметив, что считает это хорошим результатом.

Лазарев признался, что у него были очень серьезные конкуренты, которые представили разные песни, и "было очень тяжело выступать с балладой".

Свою маму он в эфире попросил приготовить ему сырники.