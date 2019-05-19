Сергей Лазарев готов в третий раз представлять Россию на "Евровидении", если понадобится

ТАСС, 19 мая. Представитель России на конкурсе "Евровидение" Сергей Лазарев, занявший в этом году третье место, заявил ТАСС по телефону из Тель-Авива, что готов представлять страну и в третий раз, если его выберут. Но в целом считает успехом и нынешний результат.

"Я, как боец, всегда готов", - сказал Лазарев, отвечая на вопрос ТАСС. Вместе с тем он отметил, что сейчас важно оценить достигнутое в конкурсе, итоги которого для себя он считает очень достойными.

"Мечтаю выспаться и увидеться с сыном, который очень соскучился. Он две недели меня не видел", - сказал Лазарев.

На вопрос, считает ли он объективными результаты голосования профессионального жюри, певец отметил, что для него это "чувствительный вопрос". "Конечно, немного обидно, потому что некоторые страны голосовали предвзято", - сказал собеседник ТАСС. Особенно, по его словам, обидно, что не дали России баллов Белоруссия и Грузия.

Вместе с тем, отметил Лазарев, ряд европейских стран все же дали ему несколько баллов. "У меня был очень сложный номер, цель была - показать меня с другой стороны. Это именно вокальное исполнение, в отличие от 2016 года, когда в центре номера был перформанс", - сказал Лазарев, сообщив, что многие участники конкурса лично выразили восхищение его исполнением.

Он считает, что возвращение на сцену "Евровидения" - серьезное испытание для артиста, который уже был на пьедестале, поскольку есть риск показать более низкий результат. Свое третье место, завоеванное дважды на конкурсе, исполнитель считает признаком стабильности.