Солисты оперы из четырех стран представили в Калининграде арт-проект "Оперный Евросоюз"

КАЛИНИНГРАД, 19 мая. /Корр. ТАСС Владимир Нуякшев/. Солисты оперных театров из Германии, Латвии и Польши вместе с российскими вокалистами представили в субботу в Калининграде арт-проект "Оперный Евросоюз". Совместный интернациональный концерт состоялся на сцене областной филармонии имени Евгения Светланова в рамках XXIX Международного фестиваля искусств "Янтарное ожерелье", сообщил ТАСС директор филармонии, народный артист России Виктор Бобков.

"В этом году в интернациональном гала-концерте творческого проекта Калининградской филармонии "Оперный Евросоюз" приняли участие гости фестиваля, солисты оперной сцены Кинга Крайник (сопрано, Польша), Андрис Лудвигс (тенор, Латвия) и Кристоф Шебен (баритон, Германия) - лауреаты международных конкурсов, с успехом выступающие во многих странах. Вместе с ними на одной сцене выступили российские солисты Анаит Мкртчян, Александр Дудницкий, Виктория Бобкова, Юлия Василькова и другие исполнители, имена которых также знакомы и зарубежным слушателям", - рассказал он.

Прозвучали песни и арии из популярных опер - "Аида", "Трубадур", "Отелло", "Разбойники", "Вильгельм Телль", "Вольный стрелок", других произведений русских и западноевропейских классиков. Сопровождал выступления солистов Концертный духовой оркестр филармонии под руководством Заслуженного артиста России Эдуарда Гантовского. Под занавес гала-концерта все его участники исполнили знаменитую "Застольную" из оперы Верди "Травиата".

"Арт-проект "Оперный Евросоюз", который уже несколько лет успешно реализуется в рамках фестиваля "Янтарное ожерелье", убедительно доказывает, что высокое искусство сближает и объединяет людей разных стран", - сказал Бобков, заметив, что концерт прошел при поддержке дипломатических представительств стран-участниц в Калининграде.

Уже в воскресенье всех участников "Оперного Евросоюза" ждут в соседней Польше. Прозвучавшую в Калининграде концертную программу представят в Балтийской филармонии имени Фридерика Шопена в Гданьске. Все билеты на концерт уже проданы.

Международный фестиваль искусств "Янтарное ожерелье" проходит при поддержке Министерства культуры России, Министерства по культуре и туризму Калининградской области. Он открылся 13 апреля и завершится 10 июня.