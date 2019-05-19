Европейский вещательный союз не будет аннулировать победу Лоуренса на "Евровидении"

ЖЕНЕВА, 19 мая. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Европейский вещательный союз (ЕВС) не будет аннулировать победу представителя Нидерландов Дункана Лоуренса в конкурсе "Евровидение-2019". Об этом заявил ТАСС в воскресенье официальный представитель ЕВС Дэвид Гудман.

"Нет, это не соответствует действительности", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Гудман пояснил, что опубликованный в 2017 году в соцсетях видеоролик песни Arcade, которую исполнил Лоуренс, "не дал ему преимущества" на конкурсе. Поэтому песня была допущена к состязаниям.

"ЕВС был в курсе того, что исполненная в этом году Дунканом Лоуренсом, представлявшим Нидерланды, песня Arcade была опубликована на YouTube в 2017 году, - отметил официальный представитель. - ЕВС хотел бы пояснить, это не было официальным выпуском песни, и вплоть до последнего времени это [видеоролик песни] увидели лишь несколько сотен зрителей, пока затем это не стало известно перед конкурсом".

Правила конкурса "Евровидение", касающиеся коммерческого выпуска песни, продолжил Гудман, "существуют для того, чтобы препятствовать широкому распространению любой песни, так как это могло бы создать несправедливые преимущества в конкурсе". В прошлом, напомнил он, были случаи, когда песни выпускались, но не становились достоянием широкой публики до установленного правилами срока, однако Референтная группа "Евровидения" (руководящий орган конкурса) допускала их к участию.

"Основываясь на предыдущих решениях, Референтная группа таким образом пришла к заключению, что опубликованное в YouTube видео не дало Дункану Лоуренсу какого-либо несправедливого преимущества во время конкурса "Евровидение-2019", и песня была допущена к состязанию", - заключил Гудман.

Итоги конкурса

Представитель Нидерландов Дункан Лоуренс с песней Arcade выиграл конкурс "Евровидение-2019", проходивший в Тель-Авиве. В финале он получил 492 балла. Второе место занял участник из Италии Mahmood с 465 баллами. Российский участник Сергей Лазарев с композицией Scream ("Крик") занял третье место по итогам голосования телезрителей и профессионального жюри, он набрал 369 баллов.

Дункан Лоуренс был бесспорным фаворитом букмекеров на протяжении всего конкурса. Вероятность его победы они оценивали более чем в 40%. В конкурсном номере Лоуренса не было спецэффектов. Артист исполнил песню, сидя за роялем.

В финале конкурса встретились представители 26 стран. Победителя определила сумма баллов от телезрителей и профессионального жюри стран-участниц. Нидерланды выиграли конкурс "Евровидение" в пятый раз и впервые за 44 года.