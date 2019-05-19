Прилепин открыл проект "Русское" на сцене МХАТ им. Горького презентацией новой книги

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Открытие нового проекта "Русское", объединяющего спектакли и другие творческие мероприятия по произведениям современных русских писателей, состоялось в воскресенье на Третьей сцене МХАТ имени Горького. Первым событием в рамках проекта стала презентация книги "Некоторые не попадут в ад" заместителя художественного руководителя театра по литературной части Захара Прилепина.

"Третья сцена полноценно начнет работать с сентября. Сейчас мы представляем форматы, которые пойдут на ней в новом театральном сезоне. Уже произошло открытие поэтической линейки и вот, сегодня - представление цикла "Русское", который мы начинаем с фрагментов документального романа Захара Прилепина", - рассказал ТАСС худрук театра Эдуард Бояков.

Героями романа-фантасмагории стали реальные персонажи - бойцы батальона Прилепина, с которыми он служил в Донбассе, а также сам автор, все герои названы своими именами. Бояков выступил режиссером постановки и сам принял в ней участие. Отрывки из книги на сцене представили также актеры театра: народный артист РФ Валентин Клементьев, Эльвира Цымбал, Дмитрий Масаидов.

Перед зрителями на пяти экранах проецировались портреты тех, о ком шла речь в читаемом фрагменте, и фотографии Донецка. Как рассказали ТАСС организаторы мероприятия, художественный руководитель поставил задачу перед всеми службами МХАТа максимально полно использовать все оснащение театра. "Даже учитывая, что технические возможности театра на текущий момент не выдающиеся, получается выжимать из него максимум потенциала и создавать действительно современное визуальное наполнение сцены. Это не только по меркам МХАТ достойно, но и в целом в театральной индустрии - событие", - отметили в театре.

По словам Боякова, 1 июня на Красной площади состоится показ эскиза к новому спектаклю по другой книге Прилепина, которую он еще пишет. "Премьера на сцене совпадет с выходом книги - большой биографической работы про Сергея Есенина. А дальше будут ставиться или театрализовано прочитываться и другие современные русские авторы", - добавил худрук.

В рамках цикла "Русское" театр намеревается поставить на сцене целый ряд текстов, среди которых роман Евгений Водолазкина "Лавр", поэма Анны Ревякиной "Шахтерская дочь", документальная повесть Захара Прилепина "Семь женщин Есенина" и другие.