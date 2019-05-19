{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Северный Кавказ

Фестиваль осетинской песни прошел в Северной Осетии

По словам министра культуры региона Эльбруса Кубалова, целью мероприятия является, в частности, сохранение и развитие национальных традиций хорового и сольного пения

ВЛАДИКАВКАЗ, 19 мая. /ТАСС/. Более 100 вокалистов и коллективов стали участниками фестиваля осетинской песни "Ирон зараг" (в переводе с осетинского языка - "Осетинская песня"), в Северной Осетии. Об этом ТАСС сообщил министр культуры региона Эльбрус Кубалов.

"Фестиваль прошел в районном дворце культуры Алагирского района. Его участниками стали более 100 хоровых коллективов, вокальных групп, ансамблей, солистов всех возрастных категорий со всех районов. Исполнялись лирические и героические песни на осетинском языке", - сказал Кубалов.

По его словам, целью фестиваля является сохранение и развитие национальных традиций хорового и сольного пения, воспитание подрастающего поколения на лучших образцах народной музыки и пропаганда осетинской песни на основе современных тенденций в музыке и разнообразного жанрового звучания.

Фестиваль планируется проводить ежегодно, участниками следующего мероприятия могут стать вокалисты и коллективы из Южной Осетии и республик Северного Кавказа.

Учредителями мероприятия является Министерство культуры Северной Осетии, организаторами - республиканский дом народного творчества, управление культуры администрации местного самоуправления Алагирского района.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСеверная Осетия
Прилепин открыл проект "Русское" на сцене МХАТ им. Горького презентацией новой книги
Героями романа-фантасмагории "Некоторые не попадут в ад" стали реальные персонажи
Читать полностью