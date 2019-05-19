Более 20 тыс. зрителей посмотрели вахтанговского "Евгения Онегина" на гастролях в Китае

ПЕКИН, 19 мая. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Более 20 тыс. зрителей посмотрели знаменитый спектакль "Евгений Онегин" Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова во время масштабных китайских гастролей, завершившихся в воскресенье в Пекине. Такие данные привел на заключительном банкете генеральный директор компании CAEG Ли Баоцзун, выступившей главным организатором тура российской труппы.

Гастроли спектакля "Евгений Онегин", который семь лет назад поставил по одноименному пушкинскому роману в стихах художественный руководитель вахтанговцев Римас Туминас, начались 2 мая в Гуанчжоу, затем продолжились в Шанхае и завершились 19 мая в Пекине. В общей сложности в трех городах КНР было дано 11 представлений, последнее состоялось в китайской столице.

За свою историю постановка была исполнена 266 раз. Символично, что в образе заглавного героя предстал народный артист РФ Сергей Маковецкий, являющийся первым исполнителем роли Онегина в этой постановке. В других ролях также выступили звезды Вахтанговского театра и молодые артисты, в числе которых были Леонид Бичевин, Ольга Лерман, Артур Иванов, Людмила Максакова, Ирина Купченко, Юрий Шлыков, Алексей Кузнецов, Елена Мельникова, Мария Волкова, Наталья Винокурова, Николай Романовский и другие артисты.

Прощального "Онегина" сыграли настолько пронзительно, что многие зрители по окончании спектакля не смогли сдержать слез. А на балконе до отказа заполненного двухтысячного зала китайская публика развернула огромный российский флаг.

Разумеется, оглушительные аплодисменты тоже были. И, конечно же, не обошлось без традиционного в Китае коллективного селфи актеров со зрителями. На финальных поклонах на сцену вышел фотограф, попросил артистов повернуться спиной к залу, сам же остался на заднике декорации наготове с камерой. По общему сигналу зрители подняли светящиеся гаджеты, и фотограф сделал снимок на память, запечатлев всю труппу на фоне почти двух тысяч огоньков.

Продолжение следует

Спектакль "Евгений Онегин" получил высокую оценку принимающей стороны. "Вы привезли в Китай выдающееся театральное произведение", - сказал, обращаясь к вахтанговцам Ли Баоцзун, генеральный директор компании CAEG, выступившей главным организатором тура российской труппы. Он отметил, что гастроли Вахтанговского театра стали самым успешным зарубежным культурным проектом в Китае за последние пять лет.

"Более 20 тыс. зрителей посмотрели знаменитый спектакль "Евгений Онегин" Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова, который прошел в городах КНР 11 раз. Но еще большее количество китайских зрителей не смогли посмотреть этот шедевр, потому что не сумели достать билетов", - сказал глава фирмы CAEG.

Знаковым назвал он и тот факт, что тур вахтанговцев совпал с памятной датой - 70-летием установления дипломатических отношений между КНР и Россией, выразив надежду на продолжение контактов в области культуры, способствующих укреплению взаимопонимания народов двух стран.

От российской стороны речь держал директор Вахтанговского театра Кирилл Крок. Он поблагодарил коллектив театра за успешный творческий марафон.

"Спасибо организаторам огромного тура, самого продолжительного для Вахтанговского театра за последние 20 лет", - сказал Крок. "Мы посчитали, что за время подготовки этих гастролей мы написали друг другу порядка 900 e-mail'ов", - сообщил он.

Крок также проинформировал, что уже начались переговоры относительно гастрольного тура на следующий год. "Предполагается, что он включит два, а то и три спектакля", - поделился он, но конкретные постановки называть не стал, посчитав это преждевременным.

Впечатления артистов

Своими впечатлениями от гастролей с корреспондентом ТАСС поделились актеры-вахтанговцы. Так, Сергей Маковецкий признался, что это были самые длинные в его жизни гастроли, которые продолжались практически целый месяц. Но больше всего его поразило восприятие спектакля китайским зрителем.

"У китайцев нет слов - у них иероглифы. Иероглиф - это образ. Так что и перевод с русского на китайский тоже образный. Китайцы реагируют не на слова, а на образы, которыми буквально начинен наш "Евгений Онегин", - считает артист.

Он также отметил молодых коллег, которые недавно стали участвовать в постановке, но работают так хорошо, что по праву полюбились китайскому зрителю. "Я имею в виду Леонида Бичевина, который играет молодого Онегина, и Николая Романовского, выступающего в роли молодого Ленского. Все китайские девочки были у их ног, и в Гуанчжоу, и в Шанхае, и в Пекине, повсюду они кумиры", - подчеркнул Маковецкий.

Со своей стороны, молодой актер Николай Романовский признался, что его Ленский по сути родился в Китае. "Я выпускник Театрального института имени Бориса Щукина, и меня всего лишь полгода назад взяли в стажерскую группу Вахтанговского театра, а первой ролью стал Ленский, которого я однажды сыграл в Москве и теперь 11 раз подряд - в Китае" - рассказал молодой артист.

По его словам, ему очень понравились китайские зрители. "Они так сопереживают, так сочувствуют, это потрясающе, и мне кажется, что это очень важная черта - уметь любить, уметь чувствовать, уметь сопереживать. Они открытые люди", - заявил актер.

Еще одна участница спектакля, народная артистка РФ Ирина Купченко, также в восторге от китайских зрителей. "Нашими зрителями стала, в основном, молодежь, которая влюбилась в молодых героев, в Ленского с Ольгой и в Онегина с Татьяной, влюбилась в их любовь. Билеты на наши спектакли были полностью раскуплены, залы были забиты до отказа. Мы очень горды за русский театр, за русскую литературу, за русскую культуру, то есть мы свой маленький кирпичик, вклад в эту крепость русской культуры, положили", - заключила актриса.