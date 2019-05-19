Фестиваль "Виват, кино России!" открывается в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая. /ТАСС/. Всероссийский фестиваль "Виват, кино России!" открывается в понедельник в Петербурге. Открытие кинофорума, который проводится уже в 27-й раз, пройдет в концертном зале "Октябрьский".

Церемония начнется с дефиле звезд отечественного кино по красной дорожке, а завершится российской премьерой фильма "Сестренка" народного артиста России Александра Галибина. Картина создана по мотивам повести Мустая Карима "Радость нашего дома" о детях послевоенного поколения.

"В течение пяти дней на фестивале будут проходить премьерные и ретроспективные показы фильмов с участием съемочных групп и знаменитых гостей", - сообщила генеральный директор фестиваля Людмила Томская. На пресс-конференции в пресс-центре ТАСС в Санкт-Петербурге она отметила, что "в конкурсный показ вошли фильмы, которые получили наивысшие отклики у зрителей".

За награды киносмотра будут бороться восемь кинокартин широкого жанрового диапазона. В их числе - "Спасти Ленинград" Алексея Козлова, "Тобол" Игоря Зайцева, "Юморист" Михаила Идова, "Балканский рубеж" Андрея Волгина, "Не чужие" Веры Глаголевой, "Крик тишины" Владимира Потапова, "В Кейптаунском порту" Александра Велединского, "Солдатик" Виктории Фанасютиной.

По традиции все киносеансы будут бесплатными. 23 мая пройдет премьерный показ нового фильма Владимира Аленикова "Странники терпенья", свою работу представит сам режиссер.

В 12 специальных программ вошли картины, посвященные 75-летию со дня полного освобождения Ленинграда от вражеской блокады, 100-летию со дня рождения писателя Даниила Гранина, 100-летию ВГИКа. Один из вечеров будет посвящен 70-летию со дня рождения актера Николая Еременко-младшего, который был большим другом фестиваля. Специальными показами будет отмечено 60-летие со дня рождения режиссера Алексея Балабанова.