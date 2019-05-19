Фильм "Покемон. Детектив Пикачу" возглавил российский прокат по итогам выходных

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Игровой фильм "Покемон. Детектив Пикачу" (Pokemon: Detective Pikachu) собрал 252,5 млн рублей в кинотеатрах России и СНГ за первые четыре дня показа и возглавил прокат по итогам выходных. Это следует из предварительных данных портала kinobusiness.com за период с 16 по 19 мая.

Картина режиссера Роба Леттермана основана на одноименной приключенческой видеоигре японской компании Nintendo. Фильм, вышедший в российский прокат 16 мая, рассказывает о мире, где люди и покемоны живут вместе и объединяют усилия для раскрытия преступлений. В картине снялись реальные актеры, а покемона Пикачу озвучил Райан Рейнольдс.

На втором месте оказалась еще одна новинка недели - боевик "Джон Уик - 3" (John Wick: Chapter 3 - Parabellum). Третья часть американской истории о наемном убийце рассказывает о противостоянии Джона Уика и самых опасных киллеров мира. Фильм вышел на российские экраны 16 мая и собрал за выходные 250 млн рублей. Главную роль в картине исполнил Киану Ривз.

Третью строчку рейтинга занял комедийный фильм "Отпетые мошенницы" (The Hustle), который вышел в российский прокат 10 мая. За прошедшие выходные фильм собрал 79,5 млн рублей. Картина является ремейком популярного фильма "Отпетые мошенники" 1988 года со Стивом Мартином и Майклом Кейном в главных ролях. Сюжет нового фильма режиссера Криса Эддисона вращается вокруг двух аферисток и их жертвы. Главные роли в кинокартине исполнили Энн Хэтэуэй и Ребел Уилсон.