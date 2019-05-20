На арктическом кинофестивале представят фильм "Последние испытание" о захвате заложников

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Премьера художественного фильма "Последнее испытание" Алексея Петрухина, рассказывающего о захвате заложников на премьере мюзикла, состоится в рамках третьего международного фестиваля арктического кино "Золотой ворон", который открылся в понедельник на Чукотке, сообщила ТАСС пресс-секретарь фестиваля Оксана Лахно.

Кинофестиваль открылся в Анадыре картиной якутского режиссера Любови Борисовой "Надо мною солнце не садится". Завершится он 26 мая всероссийской премьерой фильма "Последние испытание", рассказывающего драматическую историю захвата заложников в доме культуры "Мир". События фильма перекликаются с произошедшим в октябре 2002 года захватом террористами зрителей мюзикла "Норд-ост" в Театральном центре на Дубровке. "Премьера этой картины считается одним из самых ожидаемых событий российского кинематографа в 2019 году", - сказала пресс-секретарь фестиваля.

Международный арктический кинофестиваль "Золотой ворон" - одно из главных культурных событий Крайнего Севера. В фестивале принимают участие кинематографисты из 10 стран, в том числе Северной Америки и Скандинавии. "Кино сближает людей, и я рад, что наш Дальний Восток становится местом притяжения кинематографистов со всего мира. Чукотский фестиваль еще очень молод, но уже ясно, что с каждым годом он становится узнаваемым, растет профессионально, обретает новых друзей", - обратился с приветствием к участникам фестиваля министр развития Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, чьи слова приводит пресс-служба фестиваля.

"Золотой ворон" - один из крупнейших кинофестивалей, проходящих на территории Крайнего Севера России. Его отличительной особенностью является то, что главных победителей конкурсных программ определяет зритель. Кроме зрителей фильмы оценивает жюри кинофестиваля, состоящее из профессиональных кинематографистов, которое по итогам фестиваля вручает специальные призы. Организаторами фестиваля являются Союз кинематографистов России, продюсерский центр "Молодежные инициативы" и правительство Чукотского автономного округа.

Председателем жюри международного конкурса полнометражных игровых фильмов является программный директор Российского кинорынка Екатерина Бордачева. В жюри вошли также норвежский режиссер и сценарист Кнут Эрик Йенсен, программный директор кинофестиваля "Окно в Европу" Алиса Струкова, российский кинокритик Сергей Анашкин и директор музейного центра "Наследие Чукотки" Ольга Расторгуева. Жюри полнометражных неигровых картин возглавил режиссер, сценарист и продюсер Алексей Вахрушев. Среди членов жюри программы документального кино норвежский режиссер и продюсер Хильде Корсэт и президент кинофестиваля "Северный характер" Светлана Солдатова.