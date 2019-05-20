На кинорынке в Канне заключены сделки о продаже прав на мультфильм "Белка и Стрелка 3"

КАНН, 20 мая. /ТАСС/. Российская студия "КиноАтис" заключила на кинорынке в Канне договоры о продаже прав на демонстрацию третьей части анимационного фильма "Белка и Стрелка" с кинопрокатными компаниями из Турции, Южной Кореи, Великобритании, а также стран Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока. Об этом в понедельник сообщили журналистам представители студии.

"На March du Film нам уже удалось закрыть сделки о продаже прав на показ фильма "Белка и Стрелка 3" на пяти территориях", - сказал генеральный директор "КиноАтис" Вадим Сотсков. Основные продажи картины, по его словам, начнутся на кинорынке, который пройдет в ноябре в США. "Мы рассчитываем, что заключим на нем договор о сотрудничестве с крупным американским дистрибьютором, - подчеркнул он. - Белка и Стрелка успели полюбиться зрителям в разных уголках мира, поэтому мы надеемся на отличные результаты международных продаж третьей части анимационной франшизы".

Анимационный фильм "Белка и Стрелка 3" расскажет о новых приключениях известных героев. На этот раз собаки-космонавты отправятся покорять подводный мир. Продюсерами проекта являются Сергей Зернов и Вадим Сотсков. Выход фильма в российский кинотеатрах намечен на конец апреля 2020 года.

Первый фильм о Белке и Стрелке был показан в 160 странах и переведен на 45 языков. Дистрибьютером второй части франшизы стала американская компания Universal Studios. Анимационный сериал "Белка и Стрелка. Озорная семейка" продан ведущим телеканалам Италии, Франции, Польши, Израиля, Китая.

Кинорынок March du Film проходит параллельно с Каннским кинофестивалем. Он собирает более 12 тыс. участников, ежегодно на этой площадке презентуются более 4 тыс. новых фильмов.