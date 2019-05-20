Песков прокомментировал результаты конкурса "Евровидение"

Представитель Кремля не стал комментировать утверждения Лазарева о том, что к России на конкурсе относились предвзято. "Здесь мы не можем как-то судить, все-таки, согласитесь, мы не специалисты. Наверное, как-то квалифицированно может что-то сказать министерство культуры на этот счет", - сказал Песков.

"Но в целом третье - это тоже достаточно высокое место", - отметил пресс-секретарь главы государства.

Представитель Нидерландов Дункан Лоуренс, который был фаворитом букмекеров на протяжении всего конкурса, с песней Arcade выиграл в воскресенье в Тель-Авиве финал "Евровидения-2019". Второе место занял участник из Италии Mahmood.

В финале конкурса встретились представители 26 стран. Победителя определила сумма баллов от телезрителей и профессионального жюри стран-участниц. Нидерланды выиграли конкурс "Евровидение" в пятый раз и впервые за 44 года.