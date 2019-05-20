Дробыш рассматривает возможность иска к организатору "Евровидения"

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Российский композитор и продюсер Виктор Дробыш может подать в суд на организатора конкурса "Евровидение" - Европейский вещательный союз (ЕВС) - за несоблюдение процедуры голосования профессионального жюри в Белоруссии. Об этом он сообщил в понедельник ТАСС.

Победитель "Евровидения" определяется суммой баллов от профессионального жюри и телезрителей стран-участниц конкурса. В финале, состоявшемся 18 мая в Тель-Авиве, белорусское жюри было дисквалифицировано из-за разглашения оценок. Однако представитель страны все же вышел в эфир во время объявления итогов. В качестве оценок от жюри Белоруссии были приняты средние баллы конкурсантам, приведенные ЕВС, пояснили местные СМИ. Российскому представителю не присудили ничего.

"Я собираюсь [подать в суд], сейчас как раз решаю вопрос, мне нужно проконсультироваться с юристами. То, что они [ЕВС] сделали, - это нарушение всех норм. Нельзя выдавать стране, Белоруссии, за час конвертик с названиями стран, которые они должны назвать, не определяя их", - сказал Дробыш.

По его словам, корректнее было бы, чтобы спикер от Белоруссии объявил телезрителям, что названые баллы не являются решением жюри. "Тогда надо было разрешить, чтобы жюри сказало, что это решение Европейского вещательного союза. Там совсем отсутствовала Россия", - подчеркнул продюсер.

Представитель Нидерландов Дункан Лоуренс с песней Arcade выиграл конкурс "Евровидение-2019", проходивший в Тель-Авиве. В финале он получил 492 балла. Второе место занял участник из Италии Mahmood с 465 баллами. Российский певец Сергей Лазарев с композицией Scream ("Крик") занял третье место по итогам голосования телезрителей и профессионального жюри, он набрал 369 баллов.