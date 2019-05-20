Более 2,5 млн человек посетили мероприятия акции "Ночь музеев" в России

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Более 2,5 млн человек по всей России посетили мероприятия в рамках акции "Ночь музеев", которая прошла в ночь на 19 мая. Об этом сообщают в понедельник организаторы акции.

"В рамках акции музеи, галереи, библиотеки работали непривычно долго и представляли гостям специальные программы, в которых можно было принять участие только этим вечером. В 2019 году к "Ночи музеев" присоединилось более 2000 культурных учреждений, а отправилось в музеи ночью около 2,5 млн человек", - сообщается на портале "Культура.РФ", который совместно с Минкультуры РФ выступает организатором акции.

В 2018 году в "Ночи музеев" приняли участие более 2,3 млн человек.

За несколько дней до мероприятия ВЦИОМ провел опрос, который показал, что посетить акцию намерен каждый шестой россиянин: это 16%, из которых 9% планировали побывать на "Ночи музеев" впервые.

"Ночь музеев" приурочена к Международному дню музеев, впервые она прошла в 1997 году. Это единственное время в году, когда культурные учреждения по всей стране работают в вечернее и ночное время. Картинные галереи и музеи, арт-пространства и театры готовят для посетителей специальные программы: выставки, концерты, квесты и мастер-классы.